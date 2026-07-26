Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ thông qua Tổng đài 1022 và Cổng góp ý Đà Nẵng để dễ dàng tiếp cận thông tin, được hướng dẫn, giải đáp về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

*Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Theo kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 7/7/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đề án Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nâng cao năng suất, chất lượng. Bằng nguồn lực ngân sách, trong giai đoạn 2025 - 2026, Đà Nẵng bố trí 10 tỷ đồng hỗ trợ cho 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Thành phố phấn đấu hỗ trợ trên 80% các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tiếp cận các hoạt động của Đề án như: đánh giá mức độ sẵn sàng, thử nghiệm, tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực số, tích cực thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI).



Là một trong số những doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ từ chương trình của thành phố, ông Nguyễn Văn Bảo, Nhà sáng lập Công ty cổ phần KTK Steel chia sẻ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối thép, từ ngày ứng dụng chuyển đổi số năng suất tăng rất cao. Do đặc thù của ngành thép phải quy đổi ra khối lượng theo từng thương hiệu của nhà máy nên mất rất nhiều thời gian; trước đây, các đơn hàng xử lý bằng thủ công mất từ 15 đến 20 phút. Từ khi ứng dụng các phần mềm tự động, thời gian xử lý đơn hàng chỉ từ 1 đến 2 phút. Các lệnh xuất hàng được áp dụng trên các trang web, có chatbot AI hỗ trợ nên năng suất tăng rất cao khoảng 40-50%. Với nhân viên 10 người, nhưng doanh nghiệp phục vụ được 20.000 đối tác trên toàn quốc.



Theo số liệu của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, hiện nay, thành phố có hơn 61.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ chiếm tới hơn 97%. Đây là lực lượng quan trọng trong nền kinh tế địa phương, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc nâng cao năng suất và cạnh tranh trên thị trường. Đề án Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành và khởi động với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp này bứt phá, nâng cao năng suất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế GRDP hai con số của thành phố.



Cũng theo Đề án hỗ trợ, thành phố Đà Nẵng công bố các gói hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động công nghệ số và hộ kinh doanh. Nổi bật là các chương trình miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng, khai thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm; miễn phí từ 12 - 24 tháng các nền tảng quản trị doanh nghiệp; tặng chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, giải pháp quản lý bán hàng; hỗ trợ 100% chi phí khảo sát, cung cấp các gói trải nghiệm ứng dụng AI, chatbot, voicebot và các nền tảng phục vụ doanh nghiệp du lịch, lưu trú, dịch vụ.



Theo bà Phạm Thị Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thông qua Tổng đài 1022 và Cổng góp ý Đà Nẵng để dễ dàng tiếp cận thông tin, được hướng dẫn, giải đáp về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.



*Doanh nghiệp công nghệ cùng đồng hành



Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, đến nay đã có hơn 26 doanh nghiệp công nghệ số đăng ký đồng hành cùng thành phố để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó có nhiều đơn vị lớn như: Viettel, VNPT, MobiFone, MISA, Sapo, Dx82... Các đơn vị này đã triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thông qua các nền tảng số. Những gói hỗ trợ cụ thể bao gồm: miễn phí phần mềm bán hàng, khai thuế, các nền tảng quản trị, chữ ký số, hóa đơn điện tử và nhiều giải pháp công nghệ khác. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường.

Theo Đề án hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành phố Đà Nẵng công bố các gói hỗ trợ cho 21 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động công nghệ số và hộ kinh doanh. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Ở góc độ nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng số và giải pháp công nghệ, ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Giám đốc VNPT Đà Nẵng cho biết, VNPT cung cấp hạ tầng chuyển đổi số cho doanh nghiệp như: hạ tầng đường truyền, hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý lương và chính sách cho người lao động, an toàn thông tin bảo mật dữ liệu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ để quản lý tốt hơn nguồn hàng và thực hiện đúng quy định của pháp luật về khai báo thuế. Việc cung cấp cho doanh nghiệp những nền tảng công nghệ sẽ giúp chuyển đổi số lâu dài, bền vững hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay tại Đà Nẵng.



Đồng hành cùng chính phủ và các cấp chính quyền địa phương trong công tác chuyển đổi số, bà Nguyễn Ngọc Lệ, Giám đốc Khối giải pháp doanh nghiệp, Tập đoàn MISA cho biết, đối với những hộ kinh doanh tại Đà Nẵng có doanh thu dưới 1 tỷ/năm, MISA hỗ trợ hoàn toàn phần mềm bán hàng miễn phí. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan thuế để đào tạo cho hộ kinh doanh kê khai thuế, quản lý doanh thu, tổ chức tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng các giải pháp về chuyển đổi số, đào tạo các kỹ năng và kiến thức quản trị dành cho chủ doanh nghiệp, đào tạo, hướng dẫn sử dụng AI.



Cùng với triển khai Đề án, Đà Nẵng cũng đang triển khai đồng bộ 14 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và chuyển đổi số, từ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), ưu đãi cho lĩnh vực AI, bán dẫn, đến các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Những gói hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh.



Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đà Nẵng không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư hay tăng quy mô sản xuất. Động lực quan trọng nhất phải đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố Đà Nẵng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng môi trường đầu tư thuận lợi, chính quyền phục vụ, chính sách minh bạch và các chương trình hỗ trợ ngày càng thiết thực.



Việc triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số không chỉ là bước đi chiến lược của Đà Nẵng trong việc phát triển kinh tế số mà còn là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của chính quyền thành phố trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ và sự hỗ trợ từ chính quyền, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế số Việt Nam./.