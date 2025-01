Chuyến công tác châu Âu của Thủ tướng: Truyền tải những thông điệp quan trọng về quyết tâm, khát vọng và tầm nhìn của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. Ảnh: TTXVN phát

*Phóng viên: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 16-22/01. Xin Thứ trưởng chia sẻ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác?



*Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 16-23/1/2025.



Chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam. Chuyến công tác sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ của nước ta với các đối tác quan trọng, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam, chuyển tải thông điệp về quyết tâm, khát vọng phát triển của dân tộc, thu hút tối đa các nguồn lực quốc tế phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.



Từ góc độ song phương, chuyến thăm chính thức đến Ba Lan, Séc và làm việc tại Thụy Sĩ là cơ hội quan trọng để chúng ta thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các nước cũng như khu vực Trung Đông Âu và Liên minh châu Âu (EU), phát huy vai trò cầu nối giữa Ba Lan, Séc với ASEAN, tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới.



Với Séc và Ba Lan, chuyến thăm hết sức đặc biệt bởi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Ba Lan và với Cộng hòa Séc (2/1950-2/2025). Đây là hai đối tác bạn bè truyền thống, những nước đã luôn kề vai, sát cánh, giành cho nhân dân ta sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc phát triển đất nước những thập kỷ qua. Nhiều công trình trên khắp mọi miền đất nước vẫn ghi dấu sự ủng hộ, giúp đỡ của đất nước và nhân dân Ba Lan và Séc đối với Việt Nam, như bệnh viện Việt Nam – Ba Lan ở Nghệ An, Trường Trung học Phổ thông Việt Nam – Ba Lan tại Hà Nội, hay Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp, Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội…



Với nền tảng quan hệ quý báu đó, trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Lãnh đạo các nước sẽ cùng đánh giá lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong chặng đường 75 năm qua, đề ra những định hướng lớn, tạo xung lực đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và hai nước lên những tầm cao mới.



Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo cấp cao các nước sẽ trao đổi và thống nhất các biện pháp quan trọng nhằm không ngừng củng cố tin cậy chính trị, nâng cao tính chiến lược trong các nội hàm hợp tác, làm mới những lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế-thương mại-đầu tư, lao động, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch…, tạo động lực, tạo đột phá trong các lĩnh vực tiềm năng và quan trọng như quốc phòng, an ninh, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, kết nối giao thông vận tải…



Các hoạt động song phương của Thủ tướng Chính phủ tại Thụy Sĩ, đối tác có vị trí quan trọng hàng đầu của trong Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Thụy Sĩ, thúc đẩy đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, phù hợp với thế mạnh và đáp ứng thiết thực lợi ích của hai nước, nhất là trong những lĩnh vực hợp tác tài chính, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, công nghệ, đổi mới sáng tạo…



Ở góc độ đa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Davos lần thứ 55 với chủ đề “Hợp tác trong kỷ nguyên thông minh” được Ban lãnh đạo WEF và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu rất trông đợi. Đây là cơ hội quan trọng để cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp lớn được trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về những định hướng, ưu tiên phát triển, những cơ hội mà Việt Nam có thể mang lại cho các doanh nghiệp trong giai đoạn thế giới chuyển đổi sâu sắc hiện nay.



Thủ tướng sẽ truyền tải những thông điệp quan trọng về quyết tâm, khát vọng và tầm nhìn của Việt Nam hướng đến các mục tiêu phát triển chiến lược trong 20 năm tới. Với những trao đổi sâu sắc tại Hội nghị có sự tham dự của hơn 3000 lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới, chúng ta cũng kịp thời nắm bắt những xu thế phát triển của thời đại, những dòng chảy đang định hình kỷ nguyên thông minh, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp để tận dụng thời cơ và hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ những xu thế mới.



Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ chủ trì nhiều cuộc trao đổi về những chủ đề thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước hiện nay, nhất là thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), đầu tư cho đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, ứng dụng AI trong sản xuất thông minh, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chính Minh, ứng dụng AI và các công nghệ mới trong ngành y tế và dược phẩm...



Chuyến công tác tham dự Hội nghị WEF Davos của Thủ tướng Chính phủ là hoạt động đối ngoại đa phương mở đầu một năm đối ngoại đa phương hết sức sôi động của Việt Nam. Chúng ta tin tưởng qua hội nghị này, Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy, một thành viên tích cực, có trách nhiệm và đầy tiềm năng của cộng đồng quốc tế trong kỷ nguyên thông minh, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững cho nhân loại.



*Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết, đâu là những dấu ấn nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ thời gian qua?



*Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp trong 75 năm qua với Ba Lan và Séc. Đây là hai trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi chúng ta giành độc lập. Với Thụy Sĩ, hai nước có lịch sử vun đắp quan hệ và hợp tác nhiều mặt trong hơn 50 năm qua và Thụy Sĩ là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và đổi mới, xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn nhận được tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ to lớn và quý báu của những quốc gia này.



Nhìn lại lịch sử, ngay sau khi miền Bắc được hòa bình năm 1954, các nước bạn bè truyền thống Ba Lan và Séc đã giúp ta xây dựng nhiều công trình quan trọng phục vụ quốc kế dân sinh, đào tạo cho ta hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn công nhân kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quý giá cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Gần đây nhất, trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19, Chính phủ và nhân dân Ba Lan, Séc, Thụy Sĩ luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ và đoàn kết với Việt Nam, hỗ trợ hàng triệu liều vắc-xin, hàng chục tấn trang thiết bị y tế, góp phần giúp Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh và mở cửa, phục hồi kinh tế. Vừa qua, Thụy Sĩ đã cử chuyên gia đến Việt Nam, đồng thời cung cấp 1 triệu franc để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi).



Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống của Việt Nam với Ba Lan, Séc và quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Sĩ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp. Với Ba Lan, Séc, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao. Ba Lan và Séc rất tích cực hỗ trợ Việt Nam trong phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh Châu Âu (EU), nhất là trong quá trình đàm phán, ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Séc là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).



Ba Lan và Séc là những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa – thể thao và du lịch, lao động... phát triển tích cực. Giao lưu nhân dân được duy trì và tăng cường. Trong năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 50.000 du khách Ba Lan và khoảng 25.000 du khách Séc đến thăm Việt Nam. Trong khi đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có khoảng 25.000 người và tại Séc khoảng 100.000 người có những đóng góp tích cực cho sở tại, cho quan hệ song phương và được chính quyền sở tại đánh giá cao. Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Séc đã được Nhà nước Séc công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 vào năm 2013 (là cộng đồng dân tộc thiểu số lớn thứ 3 tại Séc, chiếm 1% dân số).



Với Thụy Sĩ, trong những năm qua, hai bên luôn duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Thụy Sĩ…. Hai bên đang tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Về kinh tế, Thụy Sĩ là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,1 tỷ USD. Hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, văn hóa - du lịch có nhiều tiềm năng để thúc đẩy. Quan hệ hai nước được thúc đẩy thông qua cầu nối hữu nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ với khoảng 10.000 người, luôn hướng về quê hương, đất nước và hội nhập, đóng góp tích cực cho sở tại.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp, cùng những dư địa hợp tác rộng mở, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nâng tầm quan hệ của ta với cả Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong hợp tác với trên các lĩnh vực với ba đối tác quan trọng của chúng ta tại châu Âu.

*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!