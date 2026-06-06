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Chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường
*Sáng 6/6, 104 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động làm sạch vệ sinh môi trường.
Các hoạt động tập trung vào việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa điểm tập kết rác không đúng quy định; làm sạch tuyến đường, khu dân cư; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; vận động người dân thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức trồng cây xanh, làm sạch chợ dân sinh; triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường; triển khai mô hình công sở xanh.
Tại phường Trần Hưng Đạo, để tránh thời tiết nắng nóng, ngay từ sáng sớm hàng trăm cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tại các khu dân cư đã tổ chức thực hiện các hoạt động làm sạch các tuyến đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Hải Trường, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Đây không chỉ là một phong trào mang tính vận động mà còn là lời kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày để góp phần xây dựng môi trường sống trong lành.
*Ngày 6/6, UBND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đồng thời phát động triển khai mô hình "Thôn đẹp" với các tiêu chí "Số - Sáng - Xanh - Sạch".
Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Thị Hằng Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Trấn cho biết, thực tế hiện nay, nhiều địa phương đã triển khai các mô hình về chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, tuyến đường sáng hay khu dân cư kiểu mẫu. Tuy nhiên, Gia Trấn lựa chọn cách tiếp cận theo hướng tích hợp các nội dung đó trong một mô hình chung với 4 tiêu chí. Điểm mới của mô hình không chỉ nằm ở từng tiêu chí riêng lẻ mà ở sự gắn kết giữa các tiêu chí với nhau, kết hợp đồng thời giữa chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Theo đó, xã Gia Trấn đặt tiêu chí "Số" làm mũi nhọn thay đổi phương thức quản trị khu dân cư như kích hoạt toàn bộ mạng lưới hạt nhân số tại các thôn xóm để hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy ứng dụng mã QR. Tiêu chí Sáng - Xanh - Sạch đã thực hiện lắp đặt đồng bộ hệ thống đèn đường chiếu sáng ban đêm và camera an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, củng cố bình yên thôn xóm; tổ chức quy hoạch trồng hoa ven đường, cải tạo vườn hộ, đưa không gian xanh vào từng nếp nhà, gìn giữ cảnh quan nông thôn hài hòa; đồng thời triển khai triệt để việc phân loại rác thải tại nguồn; xóa bỏ hoàn toàn các bãi rác tự phát.
*Sáng 6/6, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, lan tỏa thông điệp, huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia vào phong trào thi đua bảo vệ môi trường. Hơn 300 đại biểu đại diện cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, doanh nghiệp và nhân dân tham dự.
Tại lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Bí thư Thưởng trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, điều quan trọng là phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, từng bước hình thành nếp sống văn minh, ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường; phải thực hiện với tinh thần “làm thường xuyên, làm thiết thực, làm đến đâu chuyển biến đến đó”.
Đoàn Thanh niên phường phát huy tinh thần xung kích, duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tích cực ra quân vệ sinh môi trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và Nhân dân phân loại rác tại hộ gia đình, vận động hạn chế sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; xây dựng các tuyến đường văn minh, xanh - sạch - đẹp. Hội Nông dân tích cực vận động hội viên thực hiện vệ sinh môi trường trong sản xuất, thu gom, xử lý đúng quy định bao bì thuốc bảo vệ thực vật, triển khai hiệu quả mô hình “Làm sạch cánh đồng” tại các khu vực sản xuất phù hợp. Đặc biệt, Rạch Giá phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia tự giác của Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Tại lễ ra quân, Ban tổ chức trao tặng dụng cụ chứa và phân loại rác thải cho nhiều hộ dân; đồng thời, ngay sau buổi lễ, các đại biểu đồng loạt ra quân thực hiện quét dọn, thu gom rác thải tại khu vực bờ biển, công viên Tôn Đức Thắng trên địa bàn phường. Qua đó, lan tỏa thông điệp “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, giáo dục, vận động và xây dựng văn hóa cộng đồng, góp phần tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường./.