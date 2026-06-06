Chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động bảo vệ môi trường

*Sáng 6/6, 104 xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động làm sạch vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Ngô Thị Kim Hoàn cho biết, hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng toàn diện đời sống cho nhân dân.



Các hoạt động tập trung vào việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xóa điểm tập kết rác không đúng quy định; làm sạch tuyến đường, khu dân cư; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; vận động người dân thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức trồng cây xanh, làm sạch chợ dân sinh; triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường; triển khai mô hình công sở xanh.



Tại phường Trần Hưng Đạo, để tránh thời tiết nắng nóng, ngay từ sáng sớm hàng trăm cán bộ, đảng viên cùng nhân dân tại các khu dân cư đã tổ chức thực hiện các hoạt động làm sạch các tuyến đường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan trên địa bàn.



Theo Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo Nguyễn Hải Trường, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Đây không chỉ là một phong trào mang tính vận động mà còn là lời kêu gọi mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày để góp phần xây dựng môi trường sống trong lành.