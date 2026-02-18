Chuyến bay thương mại châu Âu đầu tiên đến Venezuela sau nhiều tháng gián đoạn

Ảnh minh họa: Nguồn www.aireuropa.com

Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Simon Bolivar, cửa ngõ hàng không chính phục vụ thủ đô Caracas, vào khoảng 21h theo giờ địa phương (tức 8h sáng theo giờ Việt Nam).

Trước đó, hàng loạt hãng hàng không quốc tế đã ngừng khai thác đường bay đến Venezuela sau khi Mỹ cảnh báo về khả năng diễn ra hoạt động quân sự tại nước này vào cuối tháng 11 năm ngoái – động thái được xem là bước dọn đường cho cuộc tấn công bất ngờ hôm 3/1. Kể từ khi lực lượng Mỹ đột kích và bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Donald Trump đã thiết lập quan hệ hợp tác với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Cuối tháng trước, ông Trump đã kêu gọi nối lại các chuyến bay quốc tế tới Venezuela, coi đây là một phần trong nỗ lực bình thường hóa tình hình.

Trong khi hãng hàng không Iberia đang đánh giá các bảo đảm an ninh trước khi quyết định khôi phục đường bay, hãng TAP Air Portugal đã thông báo kế hoạch nối lại hoạt động. Tại khu vực Mỹ Latinh, hãng hàng không Avianca của Colombia và Copa Airlines của Panama đã nối lại các chuyến bay đến Caracas.

Nhằm tạo điều kiện cho các hãng hàng không Mỹ sớm quay trở lại thị trường Venezuela, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm năm 2019 đối với các hãng hàng không Mỹ khai thác đường bay đến quốc gia này./.