Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại 3 xã biên giới tỉnh Lạng Sơn

Gói bánh chưng trong chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản năm 2023 của Đồn Biên phòng Ba Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Năm nay, Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; Hội Liên hiệp Phụ nữ và Huyện đoàn Cao Lộc.

Hơn 300 suất quà Tết của Lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị đồng hành đã được trao tặng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại các xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn. Cũng trong chương trình còn có các hoạt động như: Gói bánh chưng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; tổ chức gian hàng 0 đồng với các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày để phục vụ bà con ....

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa nhân văn, nhân ái, thiết thực, nhận được sự đồng tình, chung tay, góp sức của các cấp, ngành trong và ngoài tỉnh. Chương trình tiếp tục được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức tại các Đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Lạng Sơn.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ Chương trình, trên địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới, sẽ có trên 800 suất quà, 500 bánh chưng được trao cùng nhiều hoạt động khác; ước tính có trên 1.600 người được thụ hưởng với tổng giá trị Chương trình là hơn 500 triệu đồng. Những phần quà thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị gửi tới nhân dân biên giới nhằm chia sẻ, động viên, góp phần để nhân dân có cái Tết thêm đầy đủ, no ấm, bình yên; cụ thể hóa Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời kịp thời động viên, tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Trong Chương trình, Đại tá Trịnh Hữu Tăng đã yêu cầu các xã biên giới thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán; vận động, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không tham gia các hoạt động phạm pháp, tệ nạn xã hội, không xuất, nhập cảnh trái phép, đốt pháo trái phép, thả đèn trời… gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Các lực lượng triển khai các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phục vụ nhân dân đón Xuân, vui Tết an toàn, tiết kiệm.

Trước đó, Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: Đồn Biên phòng Ba Sơn phụ trách địa bàn 3 xã Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, có 25 thôn bản với hơn 10 nghìn nhân khẩu. Đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, nhất là các thôn bản giáp biên, vùng sâu, vùng xa, vùng cao như xã Mẫu Sơn, hộ nghèo còn chiếm hơn 60%.

Năm qua, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã hỗ trợ xây dựng được 2 ngôi nhà mới cho 2 hộ nghèo và giúp đỡ 20 hộ nghèo ở xã Mẫu Sơn trồng 2.000 cây trà Hoa vàng nhằm thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, 3 xã đã tham gia cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn tổ chức hàng nghìn ngày công lao động, xây dựng được 12 đường nhánh lên các mốc giới./.