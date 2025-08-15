Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng sau 30 giờ phát động

Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh, đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam – Cuba trong mọi hoàn cảnh.

Chương trình vận động được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (1960-2025); diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ 13/8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro) đến hết ngày 16/10/2025, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững./.