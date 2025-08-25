Chương trình “Sao Độc lập” - Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

Các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử cách mạng hào hùng, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân... cùng dự chương trình.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca vĩ đại, là mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX, cũng là ngày Công an nhân dân Việt Nam ra đời. 80 mùa xuân kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân luôn song hành cùng đất nước, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.