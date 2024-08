Chương trình "Sao Độc lập" - Khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Sao Độc lập”. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh tặng hoa tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương... dự chương trình.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là bản hùng ca vĩ đại, là mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XX, cũng là ngày Công an nhân dân Việt Nam ra đời. 79 mùa xuân kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân luôn song hành cùng đất nước, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, làm nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều năm qua, “Sao Độc lập” đã trở thành chương trình thường niên, được đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, đảng viên và quần chúng nhân dân đón chờ trong những ngày mùa thu tháng Tám. Nội dung nghệ thuật đặc sắc, khắc họa những giá trị văn hóa, lịch sử cao đẹp về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhiều thế hệ người Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Chương trình gợi lại những ký ức hào hùng của dân tộc, những trang sử vẻ vang được viết lên bằng xương máu, bằng sự hi sinh phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, mà tiêu biểu là những tấm gương sáng ngời của các chiến sĩ cách mạng tiền bối, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên các mặt trận.

Với thời lượng 80 phút, Chương trình chính luận nghệ thuật "Sao Độc lập" với chủ đề "Lời Bác - Lời của non sông" được kết cấu gồm 3 Chương (Chương I - Tổ quốc gọi tên mình; Chương II - Khúc tráng ca huyền thoại; Chương III - Việt Nam dáng đứng Rồng bay) và màn khai từ - Việt Nam rực rỡ những mùa xuân.

Chương trình mang đến cho khán giả những giây phút hào hùng và cũng đầy lắng đọng, với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên chung tay xây dựng đất nước. Khát vọng ấy đã và đang tiếp thêm ngọn lửa truyền thống để các thế hệ hôm nay tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng các phần quà đầy ý nghĩa tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới./.