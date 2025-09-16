Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” khép lại Triển lãm thành tựu đất nước

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" diễn ra với 3 chương cùng hàng chục tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu. Mỗi tiết mục sẽ mang đến không khí sôi động, gây ấn tượng mạnh, giàu chiều sâu cảm xúc. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giọng ca nội lực và âm hưởng trang trọng của dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Ngay từ chương mở màn "Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm", khán giả được dẫn dắt vào không gian thiêng liêng của lịch sử qua ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc”, "Việt Nam tử tế", "Tôi là người Việt Nam", "Dám khác biệt" (Dare to be different), "Đường đến đỉnh vinh quang"... Tiếp theo là các bài hát tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn gốc mọi chiến thắng, là điểm tựa để đất nước vượt qua gian khó qua các tác phẩm "Nỗi đau giữa hòa bình", "Đồng đội", "Tiến bước dưới quân kỳ", "Việt Nam I Love", "Việt Nam phi phàm",…

Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động giàu giá trị nhân văn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết của nhân dân. Thông qua các tiết mục ca hát đặc sắc, chương trình ca ngợi truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.