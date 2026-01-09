Chương trình nghệ thuật "Người về với non sông" nơi biên cương Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa nhấn mạnh, Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, tại Pác Bó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra bước ngoặt chiến lược cho cách mạng nước ta, đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam sau này.



Chương trình nghệ thuật "Người về với non sông". Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN



Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước là niềm tự hào thiêng liêng của cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, khẳng định vị trí đặc biệt của Cao Bằng – nơi biên cương Tổ quốc, cội nguồn cách mạng. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc trong việc khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng độc lập, tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ cũng như trong giai đoạn phát triển hiện nay.



Hoạt cảnh "Người về với non sông". Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN



Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Cao Bằng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành rất sâu sắc của Trung ương, của các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước. Đặc biệt, bắt đầu từ huyện Hà Quảng trước đây (nay là xã Trường Hà), năm 2020, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xóa hàng trăm căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách, nhất là các hộ vùng biên giới, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với những vùng núi rừng nơi biên cương còn nhiều khó khăn. Tiếp nối tinh thần đó, trong những năm qua, Bộ Công an đã huy động nguồn lực tiếp tục hỗ trợ tỉnh Cao Bằng triển khai chiến dịch cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh; đồng thời thực hiện chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ y tế, giáo dục, khắc phục hậu quả thiên tai...



Chương trình nghệ thuật "Người về với non sông". Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN



Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” gồm 2 chương: “Người đi tìm hình của Nước” và “Một lòng vì nước, vì dân”. Chương trình nghệ thuật là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân và với tỉnh Cao Bằng.



Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng bản đồ cho tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN



Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng tặng tỉnh Cao Bằng 50 bản đồ Việt Nam khổ lớn và 56 bản đồ tỉnh Cao Bằng./.