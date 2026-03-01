Báo Ảnh Việt Nam

Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước vì dân”

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 120 ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tối 28/2, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Trọn đời vì nước vì dân”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc, người cộng sự trung thành, tận tụy bên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di sản lớn nhất mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại chính là một cuộc đời thanh liêm, tận tụy, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị ấy vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn lịch sử; trong tư tưởng, đạo đức và khát vọng phụng sự; nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc như niềm mong mỏi sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những con người đã sống trọn vẹn vì dân, vì nước.

Chương trình nghệ thuật đem đến cho khán giả những ca khúc dạt dào cung bậc cảm xúc như: Lá cờ Đảng, 19/8, Khúc hát ơn Người, Một đời người một rừng cây, Khát vọng...; những phóng sự truyền cảm hứng, khắc họa rõ nét về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà văn hóa lớn của cách mạng Việt Nam. Qua đó, mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về con người, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

  Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  
Ở ông, người ta thấy sự kết tinh của một trí thức lớn, một nhà cách mạng kiên trung và một nhà ngoại giao mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam; luôn kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc và mềm dẻo, giữa kiên định lợi ích dân tộc và tinh thần hòa bình, hợp tác. Với trí tuệ sắc sảo, bản lĩnh kiên cường và phong thái điềm đạm, nhân văn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Suốt cuộc đời làm Cách mạng, dù ở cương vị nào, ông vẫn luôn giữ cách sống mẫu mực của một đảng viên cộng sản chân chính theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.../.

