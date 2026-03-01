Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, người học trò xuất sắc, người cộng sự trung thành, tận tụy bên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di sản lớn nhất mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại chính là một cuộc đời thanh liêm, tận tụy, vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị ấy vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn lịch sử; trong tư tưởng, đạo đức và khát vọng phụng sự; nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về trách nhiệm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu bản sắc như niềm mong mỏi sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Những con người đã sống trọn vẹn vì dân, vì nước.

Chương trình nghệ thuật đem đến cho khán giả những ca khúc dạt dào cung bậc cảm xúc như: Lá cờ Đảng, 19/8, Khúc hát ơn Người, Một đời người một rừng cây, Khát vọng...; những phóng sự truyền cảm hứng, khắc họa rõ nét về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà văn hóa lớn của cách mạng Việt Nam. Qua đó, mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về con người, cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN