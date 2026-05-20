Chương trình nghệ thuật chính luận “Sáng mãi tên Người”

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng đại điện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương…

Chương trình thể hiện tình cảm kính yêu và sự tri ân sâu nặng của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa sinh động hình ảnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Người, đồng thời tôn vinh những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hôm nay.

Phần II – “Ánh sáng dẫn đường” tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật vai trò soi đường của lý tưởng cách mạng đối với dân tộc Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

“Sáng mãi tên Người” quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, các Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Phương Nga, Anh Thơ… cùng những gương mặt được khán giả trẻ yêu mến như Quang Hà, Hoàng Bách, Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú…

Chương trình “Sáng mãi tên Người” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng văn hóa, ánh sáng dẫn đường cho dân tộc. Chương trình lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung: Ra đi tìm đường cứu nước, soi sáng bằng lý tưởng cách mạng và lan tỏa trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Mở đầu chương trình là điểm nhấn được dàn dựng đặc biệt mang tên “Hành trình ánh sáng”: Sân khấu mở màn trong bóng tối, chỉ tiếng sóng, gió và bước chân, một em nhỏ cầm đèn dầu bước ra, dẫn dắt không gian thị giác mở dần theo các mốc lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác qua công nghệ trình chiếu mapping trên màn hình LED. Trên nền nhạc dạo đầu, chương trình lồng ghép trích dẫn một số câu nói tiêu biểu của Bác, tạo “mạch sáng” dẫn vào tiết mục mashup “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” và “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình được kết cấu thành 3 phần, gồm: Phần I mang tên “Người đi tìm hình của nước” tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tình mẫu tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Phần II với tên gọi “Ánh sáng dẫn đường” tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Phần III, “Việt Nam khắc ghi lời Người” khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường Bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan - hội nhập - vươn lên.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.