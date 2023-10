Chương trình Mottainai tặng học bổng cho 281 trẻ khó khăn

Bà Hà Thị Nga – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Đại sứ Nhật trao quà cho đại diện Làng trẻ và các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. TBT báo PNVN Nguyễn Thị Thục Hạnh phát biểu khai mạc. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2023) và 75 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (1948 - 2023).

200 hội viên Hội LHPN TP Hà Nội nhảy dân vũ thể thao.

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ngài Yamada Takio - Đại sứ Nhật Bản Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam… Đặc biệt là sự hiện diện của gần 300 em nhỏ là trẻ mồ côi, là trẻ em khuyết tật vì tai nạn giao thông, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đại diện cho hơn 280 em nhỏ và 10 nhà mở/làng trẻ em SOS tại 55 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hoa khôi Bế Thị Băng tham gia chương trình.

Tại chương trình, NSƯT Xuân Bắc cùng MC Lương Giang đã cùng giao lưu, chia sẻ với các vị khách mời, các em nhỏ và người dân có mặt tại khuôn viên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm để mọi người cùng nhau hiểu hơn về chương trình Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức và cùng Ban Tổ chức lan tỏa tinh thần nhân ái "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" cũng như tôn vinh lối sống xanh, tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

Các runner xuất phát.

Hành trình 10 năm của Chương trình Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã kết nối những trái tim nhân ái, yêu thương xích lại gần nhau để gây quỹ Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.

Xuân Bắc cùng trẻ em tham dự chương trình..

Sau 9 mùa tổ chức, Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống Xanh lớn nhất Việt Nam; thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 6.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã được nhận Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản, được trao Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017.

Mùa Mottainai 2023, Chương trình tiến hành trao 281 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc, mỗi suất 3 triệu đồng và quà tặng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN, TBT báo PNVN và Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ, và vận động viên tham dự chương trình.

Tại chương trình, các vị đại biểu, khách quý, các nhà hảo tâm đã trao học bổng và quà tặng của chương trình cho 47 trẻ em mồ côi hoặc là nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông từ 8 tỉnh/thành phố; trao quà cho 10 nhà mở (mỗi nhà 30 triệu đồng tiền mặt và quà tặng).

Những em không có điều kiện tới nhận trực tiếp, Chương trình sẽ chuyển học bổng và quà tặng tới tận tay các em thông qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương và Công ty phát hành Báo chí Trung ương.

Rất nhiều vị khách quý đến tham dự Chương trình Mottainai 2023 đã mang theo những món đồ giá trị, còn sử dụng được để bán gây quỹ Mottainai ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu trong chương trình, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chia sẻ: “Sau Ngày hội này, hy vọng với sự chung tay của cộng đồng, sẽ có thêm một “Thư viện Xanh Mottainai” được mở cửa tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Ngân, xã Điềm Mặc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đó, thêm hàng trăm trẻ em dân tộc thiểu số được hưởng lợi, đồng thời khẳng định tính bền vững, lan tỏa mạnh mẽ của chương trình “Mottainai- Trao yêu thương, nhận hạnh phúc” do Báo Phụ nữ Việt Nam khởi xướng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Báo Phụ nữ Việt Nam, các bộ/ban/ngành, Hội LHPN các cấp, các tập thể, cá nhân đã chung tay tổ chức chương trình.

Tôi xin chân thành cảm ơn ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng các bạn Nhật Bản - quê hương của chương trình Mottainai. Xin cảm ơn các tấm lòng hảo tâm, các đại sứ Mottainai, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên và toàn thể quý vị… đã dành ưu ái, chia sẻ qua những món đồ, phần tiền, những lời chúc, những phút thiện tâm dành cho trẻ em thiệt thòi.

Chúc các em nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng với sự tin yêu của cả cộng đồng! Chúc Chương trình góp thêm tiếng nói và hành động thiết thực để cùng xây dựng một tương lai Xanh hơn và Yêu thương hơn cho tất cả chúng ta”.

Trong khuôn khổ Chương trình Mottainai 2023 còn có rất nhiều gian hàng được tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama… cũng đã tham qua Hội chợ Mottainai.

Một dấu ấn của Hội chợ Mottainai là gian hàng của Nghệ nhân gấp giấy nổi tiếng Nhật Bản, ông Kazuma Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản. Nghệ nhân Kazuma Takahashi cho biết, ngay sau khi được những người bạn Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa của Chương trình Mottainai, ông quyết định tham gia chương trình không do dự. Nghệ nhân người Nhật Bản đã góp mặt trong Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam từ năm 2016.

Trong Lễ Kỷ niệm 10 năm Mottainai còn có 2 tiết mục nghệ thuật đặc biệt: Nữ ca sĩ người Nhật Bản Akari Nakatani – 1 trong 4 Đại sứ của Chương trình trình diễn nhạc phẩm Hana wa saku - Và hoa sẽ nở; Hoa khôi Bế Thị Băng múa với 1 chân trên nền nhạc You raise me up do nghệ sĩ violin trẻ Phạm An Phúc thể hiện.

Trước đó, vào sáng 21/10, Cuộc thi chạy Mottainai Run với chủ đề Run for strong kids - Chạy vì những đứa trẻ mạnh mẽ đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên. Tham gia giải chạy có nhiều người nổi tiếng: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Đại sứ Mottainai 2023 – NSƯT Xuân Bắc và con trai Bi Béo (Võ Nguyên), Đại sứ Mottainai 2023 – Hoa khôi Bế Thị Băng, diễn viên Thanh Hương, MC - ca sĩ Kim Huyền Sâm, diễn viên Lương Giang, MC Mạnh Khang, diễn viên Lưu Huyền Trang và nhiều hoa hậu, á hậu… Đảm nhận vai trò MC chương trình là Runner Nguyễn Thượng Việt./.