Chương trình hòa nhạc đặc biệt có sự tham gia của ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình hòa nhạc “The Symphony of Time” có sự tham gia của ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới gồm Diana Damrau, Javier Camarena và Marina Viotti, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Hợp xướng Phương Nam.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của thời gian, chương trình giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại trong các thời kỳ âm nhạc như: Rossini, Gounod, Bizet, Borodin, Verdi, Puccini, Bellini, Saint-Saëns, Offenbach, Strauss II, Almarán, Piazzolla hay Hans Zimmer…

Tại chương trình, khán giả cũng được thưởng thức nhiều trích đoạn opera kinh điển như: “Roméo et Juliette”, “Carmen”, “Norma”, “La Traviata”, “Les Contes d'Hoffmann"..., cùng những aria nổi tiếng như “Je veux vivre”, “O mio babbino caro”, “Casta Diva”…

Chương trình còn mở rộng không gian âm nhạc với bản hợp xướng “Nelle tue mani” từ bộ phim Gladiator, “Libertango” của Astor Piazzolla cùng một số tác phẩm giao hưởng, tạo nên một bức tranh đa sắc, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ba nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới. Trong đó, nghệ sĩ Diana Damrau - một trong những giọng soprano xuất sắc của thời đại bởi kỹ thuật vượt trội. Tên tuổi của bà được thế giới công nhận qua vai Nữ hoàng bóng đêm (Queen of the Night) trong vở opera nổi tiếng “Cây sáo thần” của nhà soạn nhạc Mozart.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, nghệ sĩ Diana Damrau chia sẻ niềm hạnh phúc khi được biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi được giới thiệu văn hóa của quê hương mình tới khán giả Việt Nam, đồng thời có cơ hội tìm hiểu nền văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam.

Nghệ sĩ Diana Damrau cho biết, chị rất vui khi chứng kiến sự phát triển của đời sống âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam và tin rằng, nghệ thuật là cầu nối để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu. Opera là sự kết tinh của nhiều loại hình nghệ thuật, kể những câu chuyện về cuộc sống bằng âm nhạc, diễn xuất và giọng hát, qua đó kết nối cảm xúc giữa con người với con người.

Nghệ sĩ Javier Camarena được xem là một trong những giọng tenor bel canto hàng đầu thế giới hiện nay. Sở hữu chất giọng sáng đẹp, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng xử lý những nốt cao với sự thanh thoát hiếm có, Javier Camarena đã trở thành tên tuổi được yêu mến trên các sân khấu opera danh giá toàn cầu.



Nghệ sĩ Javier Camarena chia sẻ cảm nhận về sự nồng nhiệt và yêu nghệ thuật của khán giả Việt Nam. Anh cho rằng những những chương trình hòa nhạc như thế này có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội để âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả. Nam nghệ sĩ bày tỏ, anh rất vui khi đến Việt Nam biểu diễn, anh ấn tượng mạnh và thực sự bị cuốn hút với Nhà hát Hồ Gươm, bởi không gian đẹp và chất lượng âm nhạc xuất sắc; anh mong muốn được trở lại Việt Nam và tiếp tục biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ sĩ opera nổi tiếng thế giới biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Nghệ sĩ Marina Viotti là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ đương thời tại châu Âu, với chất giọng mezzo-soprano giàu màu sắc, chiều sâu biểu cảm và cá tính nghệ thuật. Nghệ sĩ Marina Viotti là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ đương thời tại châu Âu, với chất giọng mezzo-soprano giàu màu sắc, chiều sâu biểu cảm và cá tính nghệ thuật.

Nói về cảm xúc khi lần đầu đến Việt Nam, nghệ sĩ opera Marina cho biết, chị đặc biệt ấn tượng trước vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Nữ nghệ sĩ bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Việt Nam ngày càng quan tâm đầu tư cho opera và âm nhạc cổ điển, cho rằng đây là hướng đi rất cần thiết để đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Theo nghệ sĩ Marina Viotti, Nhà hát Hồ Gươm là một trong những nhà hát opera hiện đại và đẹp nhất mà chị từng biểu diễn, với kiến trúc ấn tượng và chất lượng âm nhạc rất tốt. Nữ nghệ sĩ bày tỏ kỳ vọng Nhà hát Hồ Gươm sẽ tiếp tục trở thành cầu nối đưa đông đảo công chúng đến với âm nhạc hàn lâm bằng những cách tiếp cận sáng tạo, góp phần xây dựng một môi trường nghệ thuật cởi mở...

Tại chương trình, khán giả cũng được nhìn lại hành trình phát triển của Nhà hát Hồ Gươm thông qua phóng sự "Nhà hát Hồ Gươm - Kiến tạo những giá trị cho tương lai". Sau ba năm hoạt động, Nhà hát đã tổ chức 279 chương trình với 320 buổi diễn, trong đó có 56 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, 48 chương trình quốc tế và 216 chương trình biểu diễn có doanh thu. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Nhà hát đã thực hiện 82 chương trình, vượt 102% kế hoạch, tiếp tục khẳng định vai trò là một thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần lan tỏa nghệ thuật hàn lâm và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công chúng./.