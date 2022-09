Chương trình “Cambodia Night” – kết nối du lịch Campuchia và Việt Nam

Ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Lãnh sự đoàn các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình.



Ông Thong Khôn, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia phát biểu khai mạc chương trình Cambodia Night. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia nhấn mạnh, chương trình Cambodia Night (Đêm Campuchia) là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Campuchia-Việt Nam (24/6/1967-24/6/2022) và 55 năm Ngày thành lập Cộng đồng ASEAN.



Chương trình Cambodia Nigth- Đêm Campuchia được tổ chức với mục tiêu đánh dấu từng bước mở cửa hoạt động du lịch trong khối ASEAN do Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN đưa ra tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2022 ở tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, cũng như tinh thần cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ năm 2022, nhằm khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch giữa hai nước trong bối cảnh bình thường mới và trong tương lai.



Theo ông Thong Khon, năm 2023, Campuchia sẽ là nước chủ nhà của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 với chủ đề “Sports Live in Peace” (Thể thao sống trong hòa bình). Vì vậy, “Đêm Campuchia” được tổ chức nhằm quảng bá các điểm đến du lịch của Campuchia cũng như thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Campuchia với Việt Nam, một trong những thị trường tiềm năng của Campuchia trong khối ASEAN.



Ông Thong Khon cho biết thêm, trong 8 tháng đầu năm nay, Campuchia đón hơn 1 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 580% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, năm 2022, Campuchia sẽ đón 1,5-2 triệu lượt du khách quốc tế.

Tiết mục múa Apsara nổi tiếng của dân tộc Khmer do các nghệ sỹ Campuchia biểu diễn. Ảnh: TTXVN