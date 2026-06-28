Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chuỗi hoạt động trên bao gồm khai mạc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp”; giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp”; lễ tiếp nhận ảnh tư liệu từ các gia đình nhân chứng là Việt kiều từng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946; và chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng (áo dài tìm) tiếp nhận những tư liệu, hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh do cộng đồng người Việt tại Pháp trao tặng. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhấn mạnh nước Pháp là nơi lưu giữ nhiều dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người từng tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn và đặt nền móng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Việc tổ chức chuỗi hoạt động tại Pháp không chỉ góp phần giới thiệu sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người tới công chúng quốc tế mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Bà cho biết điểm nhấn xuyên suốt của chương trình là trưng bày chuyên đề tái hiện bằng hình ảnh hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đất Pháp, từ khát vọng tìm đường cứu nước, quá trình đấu tranh vì quyền tự do của các dân tộc thuộc địa, những nỗ lực đối thoại vì hòa bình năm 1946, Hiệp định Paris năm 1973 đến di sản Hồ Chí Minh trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp ngày nay.

Đại diện gia đình Việt kiều tại Pháp trao tặng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch những tư liệu, hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ tại Pháp. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định nước Pháp giữ vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ những năm tháng hoạt động tại đây, Người từng bước trưởng thành về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc phù hợp cho Việt Nam, đồng thời gắn khát vọng độc lập, tự do của dân tộc với những giá trị tiến bộ của nhân loại. Đại sứ nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần nhân văn và khát vọng hòa bình, những giá trị vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Trao tặng sách ảnh song ngữ Việt-Pháp “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp” do Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ấn hành. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng điểm lại những địa danh và di tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang được gìn giữ tại Pháp, như Công viên Montreau ở thành phố Montreuil, Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống, biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sainte-Adresse, hay tấm biển lưu niệm tại thành phố cảng Marseille. Theo Đại sứ, đây là những biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, phản ánh sự trân trọng của chính quyền và nhân dân Pháp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử quan hệ giữa hai dân tộc.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu là lễ giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt - Pháp "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Pháp" do Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ấn hành. Công trình tập hợp gần 300 tư liệu, hình ảnh được sưu tầm từ các trung tâm lưu trữ, bảo tàng, thư viện của Việt Nam và Pháp cùng nhiều đóng góp của các nhân chứng lịch sử trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Nội dung cuốn sách tái hiện hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian, đồng thời làm nổi bật vai trò của Người trong việc đặt nền móng cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Trong khuôn khổ chương trình, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiếp nhận nhiều ảnh tư liệu do gia đình bác sĩ Lê Văn Cưu và gia đình nhiếp ảnh gia Lê Tấn Xuân trao tặng. Các hiện vật gồm nhiều bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh tại gia đình ông bà Raymond Aubrac, các kỳ báo L'Humanité có đăng hình Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều tư liệu liên quan đến chuyến thăm nước Pháp năm 1946 và các hoạt động ngoại giao Việt - Pháp trong những năm sau đó.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách, tư liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp". Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Phát biểu tại lễ tiếp nhận hiện vật, đại diện Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết việc trao tặng các tư liệu không chỉ làm giàu thêm kho tàng di sản Hồ Chí Minh mà còn thể hiện tình cảm son sắt của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đối với quê hương và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư liệu này sẽ được bảo quản, nghiên cứu và tiếp tục phát huy giá trị thông qua hoạt động trưng bày, xuất bản và giáo dục truyền thống.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách, tư liệu và hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình vì hòa bình và độc lập dân tộc trên nước Pháp". Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động không chỉ góp phần giới thiệu sâu sắc hơn cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, mà còn lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp với quê hương, đất nước, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.