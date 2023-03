Chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại thành phố Fontainebleau (Pháp)

Tiến sỹ Pierre Journoud (trái) và tiến sỹ Amandine Dabat (giữa) tại buổi thuyết trình về “Hàm Nghi, vị vua lưu vong, nghệ sỹ tại Alger”. Ảnh: TTXVN phát

Chuỗi hoạt động diễn ra ngày 14/3 đã thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng tại Fontainebleau và các khu vực lân cận, từ các học sinh trung học phổ thông muốn tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cho đến những người lớn tuổi yêu mến và quan tâm đến Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động là hội thảo chuyên đề “Quan hệ Pháp - Việt Nam, từ Hội nghị Fontainebleau năm 1946 đến chuyến thăm lịch sử năm 2018 của Thủ tướng Pháp Edouard- Philippe tới Việt Nam”. Tiến sỹ Pierre Journoud, giảng viên tại Đại học Paul Valéry Montpellier 3 và là chuyên gia nghiên cứu am hiểu Việt Nam, đã tái hiện những dấu mốc đặc biệt trong mối quan hệ hai nước.

Tiến sỹ Amandine Dabat, nhà sử học về nghệ thuật, cháu gái 5 đời của vua Hàm Nghi, đã có bài phát biểu “Hàm Nghi, vị vua lưu vong, nghệ sỹ tại Alger” giúp công chúng Pháp hiểu biết thêm về khía cạnh “nghệ sỹ” của vua Hàm Nghi vốn không được nhiều người biết đến.

Ngoài các hoạt động tìm hiểu về lịch sử, công chúng tham dự còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc và âm nhạc cổ truyền của Việt Nam, cũng như khám phá thế giới nhạc cổ điển phương Tây ở Việt Nam qua bộ phim tài liệu "Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam" (Once upon a bridge in Vietnam) của nhà làm phim trẻ François Bibonne.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tham dự đã đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực tổ chức chuỗi hoạt động, đặc biệt trong năm 2023 với kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Hoạt động góp phần quảng bá về văn hóa Việt Nam càng mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại thành phố Fontainebleau - địa danh gắn liền với Hội nghị đàm phán Pháp - Việt Nam tại Fontainebleau và chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946./.