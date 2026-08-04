Chuỗi hoạt động chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"

Bà Lê Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro là dịp đặc biệt để tưởng nhớ và tôn vinh nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam. Trong lý tưởng cách mạng cao đẹp của Tổng Tư lệnh Fidel Castro, nhân dân Việt Nam tìm thấy sự tương đồng sâu sắc với tư tưởng và tình yêu dành cho đất nước và nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ý chí phi thường, bản lĩnh kiên cường cùng trái tim nhân ái, phong cách hào sảng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho nhân dân Cuba, mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần quốc tế cao cả trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Thông qua chuỗi hoạt động “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt”, vai trò quan trọng của đối ngoại văn hóa trong việc củng cố niềm tin, thắt chặt tình đoàn kết anh em thủy chung, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba tiếp tục được khẳng định. Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu trong chuỗi hoạt động truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lý tưởng, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại cùng nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định di sản của hai vị Lãnh tụ chính là động lực tinh thần quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia Việt Nam, Cuba.



Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, chuỗi hoạt động tại Khu Di tích góp phần mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình mới, phát huy tối đa vị thế ngoại giao văn hóa, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 85-KL/TW của Ban Bí thư về tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm về hội nhập quốc tế. Đó là phải “đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại, gia tăng sức mạnh của mình thông qua việc gắn kết với thế giới”.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ, hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz tại Việt Nam là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt, truyền thống đoàn kết và mối quan hệ mẫu mực mà hai nước đã cùng dày công vun đắp, thể hiện sự kính trọng và tình cảm chân thành mà nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam mong rằng, thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, các thế hệ người Cuba và người Việt Nam, hôm nay cũng như mai sau, sẽ mãi gìn giữ và không ngừng vun đắp tình cảm hữu nghị do Tổng tư lệnh Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây dựng. Một tình cảm sâu sắc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc ghi bằng câu nói nổi tiếng: "Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm, nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà".

Theo Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng, chuỗi hoạt động nhằm khẳng định sự gặp gỡ lý tưởng, niềm tin giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro cùng nghĩa tình Việt Nam - Cuba, một mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Chuỗi hoạt động chuyên đề gồm bốn nội dung chính: Trưng bày tư liệu ảnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị”; Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba”; Lễ tiếp nhận tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng; Giới thiệu các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro.

Trong đó, trưng bày tư liệu ảnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tổng tư lệnh Fidel Castro chung một niềm tin, son sắt tình hữu nghị” giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước 100 ảnh tư liệu quý, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến của hai lãnh tụ; tái hiện chặng đường lịch sử sắt son của hai dân tộc; đồng thời khẳng định các thành tựu hợp tác giữa hai nước. Trưng bày gồm 4 phần: Chung một lý tưởng cách mạng; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng tư lệnh Fidel Castro: Son sắt tình hữu nghị; Phát huy di sản Hồ Chí Minh - Fidel Castro; Khu Di tích Phủ Chủ tịch - nơi hội tụ, lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cuba” gồm các tư liệu, hiện vật góp phần làm sáng tỏ tình cảm đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đất nước Cuba, khẳng định nền tảng lịch sử bền chặt của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tiếp nhận 2 bộ phim và ảnh tư liệu do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam trao tặng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tài liệu lưu trữ về tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã giới thiệu tới công chúng nhiều ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Fidel Castro và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba./.