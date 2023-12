Chung tay phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố, Tổng Chưởng lý các nước ASEAN và Trung Quốc (và 2 Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Ma Cao).



Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn đại biểu Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc trình bày tham luận chỉ ra thách thức của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia đối với an ninh, an toàn của mỗi quốc gia và khu vực; chia sẻ những thành công, thực tiễn tốt và khó khăn của các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; đề xuất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.



Kết thúc Hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố chung, thống nhất nhận thức và hành động về tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.



Tuyên bố nhắc lại tầm quan trọng của cơ chế Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN - Trung Quốc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Trung Quốc đối với việc tăng cường hợp tác giữa các Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc trong đấu tranh chống tối phạm xuyên quốc gia.



Tuyên bố chung thừa nhận, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao đã đặt ra những thách thức đối với an ninh, an toàn của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Từ đó, quyết tâm tăng cường hợp tác giữa Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc nhằm đấu tranh kịp thời và hiệu quả đối với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và sự phát triển bền vững của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.



Theo Tuyên bố chung, Viện Kiểm sát, Viện Công tố các thành viên ASEAN và Trung Quốc duy trì cam kết tăng cường hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm công nghệ trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.

Với mục tiêu đấu tranh kịp thời và hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần tận dụng tối đa các kênh hợp tác quốc tế, bao gồm tương trợ tư pháp trong các vấn đề về hình sự khi phù hợp; hợp tác trực tiếp giữa các Viện Kiểm sát, Viện Công tố; hoặc kênh hợp tác giữa các Kiểm sát viên, Công tố viên. Các Viện trưởng cần khuyến khích Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp để hỗ trợ lẫn nhau trong việc thu thập nhanh chóng tài liệu và thông tin nhằm giải quyết một cách hiệu quả và triệt để các vụ án hình sự, các vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi chuyên gia giữa các Viện kiểm sát, Viện công tố các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc để cập nhật kiến thức về các loại tội phạm mới và phương pháp đấu tranh với những loại tội phạm này, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao...

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí nhấn mạnh, Hội nghị đã cùng chia sẻ những thách thức, những kinh nghiệm thực tiễn tốt và các biện pháp hay của mỗi nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia của nước mình.



Hội nghị thống nhất ghi nhận "chìa khóa thành công" trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia là phải tăng cường chia sẻ, phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khu vực và trên thế giới. Hội nghị cũng đã thống nhất các nội dung mang tính định hướng cho các hoạt động hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Những định hướng quan trọng đó đã được Trưởng đoàn đại biểu Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ghi nhận trong Tuyên bố chung của Hội nghị.



"Hội nghị lần này tiếp tục đưa chúng ta lại gần nhau hơn, đồng thời mở ra một chương mới trong giao lưu, hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa các nước ASEAN và Trung Quốc", Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh.



Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam, việc lần thứ hai đăng cai tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc tại Hà Nội đã thể hiện tinh thần hợp tác nghiêm túc, trách nhiệm và tích cực của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam trong quan hệ với Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam sẵn sàng cùng với Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc tiếp tục nỗ lực phấn đấu làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, an toàn và sự phát triển bền vững trong khu vực./.