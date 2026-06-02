Chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh

Các đại biểu dự Chương trình phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN.

Chung tay bảo vệ môi trường, giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm của Thủ đô



Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, những năm qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang là một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Thành phố Hà Nội đã xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn lớn trong quá trình phát triển; trong đó, ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn được thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ như, đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy giao thông xanh, mở rộng không gian cây xanh và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Việc giải quyết hiệu quả điểm nghẽn này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng sống của nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.

Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp” là phong trào đầu tiên được phát động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Mặt trận Thủ đô trong tham gia thực hiện chủ trương, chương trình, kế hoạch của Thành phố về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Đông đảo người dân tham gia hoạt động đổi phế liệu thành tiền để làm công tác từ thiện, hỗ trợ các trẻ em nghèo. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN. Phong trào được triển khai theo 5 nhóm đối tượng gắn với thực tiễn đời sống xã hội gồm: “Gia đình xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Xã, phường xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp”, “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”. Thông qua phong trào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động sự tham gia tích cực của mỗi người dân, gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường.

Lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy giao thông xanh

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, để triển khai hiệu quả, thực chất phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì Thủ đô xanh - sạch - đẹp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đặt ra 5 mục tiêu cụ thể; trong đó, nổi bật là 100% cơ sở Hội triển khai hiệu quả hai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” và “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”.

Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình gương mẫu thực hành và lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh, tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng túi nylon và sản phẩm nhựa dùng một lần, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi qui định, phân loại rác từ hộ gia đình, ưu tiên sử dụng giao thông công cộng, phương tiện thân thiện môi trường, góp phần cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô...

Hưởng ứng lời phát động của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Phạm Thị Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Đa cam kết tích cực vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung thiết thực: Hạn chế đốt rác, đốt vàng mã không đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư; phân loại rác thải tại nguồn; trồng và chăm sóc cây xanh; sử dụng tiết kiệm điện, nước và các nguồn năng lượng.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Đống Đa tham gia đạp xe tuyên truyền hưởng ứng chương trình. Ảnh: Hùng Mạnh - TTXVN.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa phát động Ngày cuối tuần xanh và đã thực hiện được 10 công trình Ngõ phố hạnh phúc trên địa bàn; trong đó, có 2 công trình Ngõ phố hạnh phúc trên địa bàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện. Tại các khu dân cư, các Chi hội Phụ nữ tích cực tổ chức đổi phế liệu thành tiền để làm công tác từ thiện, hỗ trợ trẻ em nghèo ở trên địa bàn…

Công tác tuyên truyền của Hội Phụ nữ được thực hiện bằng nhiều hình thức như, Zalo và Facebook, tuyên truyền trên mạng xã hội. Qua đó tạo sự lan tỏa tới đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn để phường Đống Đa trở thành phường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức khen thưởng các Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đoạt giải Cuộc thi Đoạn đường/Tuyến phố bích họa/nở hoa năm 2026. Ngay sau Chương trình phát động, hơn 150 cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Đống Đa đã tham gia hoạt động hưởng ứng như, đạp xe tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đổi rác tái chế lấy quà tặng thân thiện môi trường…

Theo kế hoạch, sáng 6/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, thể hiện quyết tâm của hệ thống Mặt trận Thủ đô trong việc đưa phong trào thi đua đi vào thực chất, lan tỏa tới từng địa bàn dân cư./.