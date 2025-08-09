Chung tay dựng xây mái trường cho trẻ em vùng cao Tuyên Quang

Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng. Ảnh: Huy Thông - TTXVN

Đề Lảng là thôn vùng cao, có 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần 58%. Trước khi được đầu tư xây dựng mới, điểm trường chỉ là những phòng học tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, không có phòng ăn, phòng nấu ăn riêng, học sinh phải dùng phòng học làm nơi ăn uống. Điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, rộng 117m², thiết kế “3 trong 1”, gồm: 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên, hành lang rộng rãi và phòng ăn riêng biệt. Công trình kiên cố với móng đá hộc, tường gạch xi măng, mái tôn chống nóng, trần thả, cửa sổ và cửa đi bằng khung sắt kính; được trang bị đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần, quạt treo tường, ổ cắm, công tắc. Mặt tiền được trang trí hoa văn truyền thống, biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc của người dân vùng cao. Ngoài ra, công trình còn có kè đá dài 10m, cao 3m, bảo đảm an toàn và bền vững. Khởi công từ tháng 5/2025, công trình hoàn thành với tổng kinh phí hơn 354 triệu đồng, phục vụ 40 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.