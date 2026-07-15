Chung tay chăm lo người có công bằng những việc làm nghĩa tình

Đoàn lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh tặng quà thương binh bị ảnh hưởng chất độc hóa học Ngọ Văn Thược tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Chương trình do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện A98 Bắc Giang, Phòng khám Đa khoa Bắc Lý, Thanh tra Công an tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ, UBND xã Xuân Cẩm cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị đồng hành tổ chức. Tham dự có lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, đại diện các đơn vị phối hợp, chính quyền địa phương và khoảng 200 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Trước khi diễn ra chương trình chính, các đại biểu đã đến thăm, động viên hai gia đình thương binh nặng tại các thôn Ngọ Xá và Hương Câu; đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 đối tượng chính sách tại Phòng khám Đa khoa Bắc Lý.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao nhiều phần quà tri ân tới các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân người có công với cách mạng. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự biết ơn, sự quan tâm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Không khí chương trình trở nên ấm áp khi nhiều thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Công an và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành. Những lời hỏi thăm, những cái nắm tay, những suất cơm nghĩa tình cùng hoạt động khám sức khỏe đã góp phần mang đến niềm vui, sự sẻ chia đối với các gia đình chính sách.

Bên cạnh các hoạt động tri ân, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống cách mạng do hội viên phụ nữ Công an tỉnh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hương Lâm và các đơn vị phối hợp biểu diễn, tạo không khí trang trọng, xúc động và giàu ý nghĩa nhân văn.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 14 đến 17/7, chuỗi hoạt động tri ân còn được mở rộng với việc khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 500 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ.

Cũng trong chuỗi hoạt động tháng 7 này, chương trình "Bữa cơm bên Mẹ" dự kiến được tổ chức sau đó sẽ tiếp tục mang đến những bữa cơm nghĩa tình, tạo không gian để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công gặp gỡ, sẻ chia, ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc. Thông qua những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần xung kích của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Ninh thường xuyên triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Chuỗi các hoạt động tri ân tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần xung kích của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng./.