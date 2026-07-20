Chung sức xây trường, chắp cánh ước mơ nơi biên cương

Giải tỏa "cơn khát" về cơ sở vật chất

Khi sương mờ vẫn còn quẩn quanh những triền núi đá, là lúc gia đình chị Chu Thị Quậy (dân tộc Nùng, xóm Nà Sa, xã Cốc Pàng) bắt đầu ngày mới bằng việc lên nương thu hoạch ngô. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chị Quậy tâm sự, ở vùng núi cao, mùa khô thì thiếu nước sinh hoạt, vào mùa mưa thì sạt lở đường. Thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào trồng ngô, nuôi lợn nên cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Bà con hy vọng cho các con được đi học để lớn lên có tương lai tươi sáng hơn. Chị Quậy chia sẻ: “Nhà ở xa trường từ 6-7 km nhưng chúng tôi cố gắng cho các cháu đi học. Tôi mong trường mới sớm được hoàn thành để các con có phòng học kiên cố, mùa mưa không dột, mùa đông không lạnh, bố mẹ cũng yên tâm làm ăn”. Lực lượng bộ đội biên phòng tham gia hỗ trợ xây dựng Điểm trường mầm non Cốc Pàng. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Con trai của chị Quậy là Nông Trung Hậu cũng theo mẹ lên nương. Em bẽn lẽn thể hiện mong muốn: Hằng ngày, em cùng các anh chị lớn đi bộ đến lớp; lâu lâu mẹ có thời gian, hoặc những ngày mưa, đường lầy lộn, mẹ sẽ đưa em đến trường. Em rất thích đến trường vì được gặp các cô, các bạn…

Cô giáo Lý Thị Bích (Điểm trường mầm non Cốc Pàng) chia sẻ: "Tôi đã có nhiều năm công tác tại điểm trường. Hiện điểm trường có 59 trẻ, với 4 giáo viên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng. Điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Mỗi khi nghe tin áp thấp nhiệt đới hay bão về, chúng tôi lại thắt lòng. Những lúc như thế, giáo viên lại nhanh chóng di chuyển bàn ghế, đồ dùng học tập để khi mưa xuống không bị hư hỏng, học sinh cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tôi rất vui khi thấy điểm trường được xây mới, từ năm học sau, cô không phải lo lắng nhiều mỗi mùa mưa lũ đến nữa…”.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Cốc Pàng Trần Lê Na khẳng định: "Việc đầu tư xây dựng mới điểm trường này là sự hỗ trợ kịp thời, giải tỏa "cơn khát" về cơ sở vật chất đã xuống cấp từ lâu. Điểm trường được xây mới sẽ giúp trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quan trọng hơn, đó là nguồn động viên để các thầy cô thêm yêu nghề, yên tâm cắm bản. Với sự quan tâm, chung tay của các đồng chí lãnh đạo, lực lượng biên phòng, bản thân chúng tôi không cảm thấy đơn độc trong hành trình gieo chữ nơi biên cương".

Chung sức vì trẻ em vùng biên

Ngay từ những ngày đầu khởi công, ngoài lực lượng của đơn vị thi công, còn có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Xuân Trường và Cô Ba. Đại úy Hoàng Văn Khánh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng chia sẻ: "Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ vận chuyển vật liệu, bốc dỡ hàng hóa, san gạt mặt bằng và nhiều phần việc khác. Là những người lính, chúng tôi thấu hiểu những thiếu thốn của giáo viên và học sinh vùng cao. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng".

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 35% khối lượng. Giai đoạn một với các hạng mục hạ tầng, móng, bờ kè và tường bao đã hoàn thành trước kế hoạch. Hiện đơn vị thi công đang bước vào giai đoạn dựng khung thép và xây phòng học. Chỉ huy trưởng công trường Nguyễn Hải Quý cho biết, địa hình miền núi, thời tiết thất thường khiến việc thi công gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự chung sức của lực lượng Bộ đội biên phòng, tiến độ công trình đang bảo đảm như kế hoạch…

Ở nơi biên cương, những viên gạch đang được dựng lên không chỉ để xây nên một mái trường mới, mà còn vun đắp niềm tin của đồng bào vùng biên giới. Sự góp sức của những người lính biên phòng giúp chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng cao. Trung tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, một điểm trường mới được xây dựng khang trang ở nơi biên giới không chỉ là một dự án mà còn góp phần củng cố quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới. Mỗi công trình dân sinh được hoàn thành là một công trình xây dựng góp phần tạo thế trận lòng dân vững chắc; niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố. Những người lính cầm cuốc xẻng, cầm bay trát xi măng trên công trường hôm nay đã góp phần mang tri thức đến với những bản làng xa xôi ở vùng biên cương…

Điểm trường mầm non Cốc Pàng được khởi công ngày 19/6, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, với sự quan tâm, hỗ trợ của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 700 m², gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp ăn, hệ thống vệ sinh khép kín cùng sân chơi, tường rào và các hạng mục phụ trợ. Theo kế hoạch, công trình sẽ được hoàn thành trước năm học 2026-2027./.