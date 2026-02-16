Chúc Tết các lực lượng đang trực, làm nhiệm vụ trên biển

Toàn cảnh buổi chúc Tết trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã chủ trì chương trình chúc Tết. Đặc biệt, chương trình còn có sự hiện diện của người thân, gia đình các quân nhân đang công tác tại các nhà giàn, tàu trực đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/21 dõi theo lời chúc Tết từ Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng qua màn hình trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán đã khái quát những kết quả nổi bật mà Vùng 2 đạt được trong năm qua và nhấn mạnh, mỗi thành tích đều ghi dấu sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán thăm hỏi, nắm tình hình sinh hoạt và công tác chuẩn bị đón Tết của các đơn vị trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán đã thăm hỏi tình hình sinh hoạt và công tác chuẩn bị đón Tết của các đơn vị trên biển. Chuẩn Đô đốc nêu rõ, bước sang năm mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ từng nhà giàn, tàu trực phải luôn đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chính ủy Vùng 2 Hải quân Trần Mạnh Chiến đọc thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân; đồng thời ân cần thăm hỏi, nắm tình hình sinh hoạt và công tác chuẩn bị đón Tết của các đơn vị trên biển.

Từ điểm cầu giữa biển khơi, đồng chí Đại úy Trần Văn Hậu, Chính trị viên Tàu Trường Sa 02 và Thiếu tá Lê Kỳ Lâm, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/18 đại diện cán bộ, chiến sĩ báo cáo tình hình vui xuân đón Tết bảo đảm chu đáo, an toàn, đúng quy định; đồng thời gửi lời chúc năm mới tới thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và lời hứa toàn đơn vị an tâm công tác, trực sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiên liêng của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cũng trong tối 16/2, tại Ấn Độ, trong khuôn khổ tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2026, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân.

Tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Tàu 17 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tham gia diễn tập quốc tế; đồng thời nhấn mạnh MILAN 2026 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa Hải quân Việt Nam với hải quân các nước, khẳng định hình ảnh Bộ đội Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong hội nhập quốc tế.

Tối 16/2, tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức chương trình đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi trang trí phòng đón xuân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi tập thể, hái hoa dân chủ gắn với tuyên truyền về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và đọc Thư chúc mừng năm mới của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam./.