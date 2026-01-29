Chức sắc tôn giáo, người có uy tín có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của địa phương

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, tỉnh cần sự đồng thuận, chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò của người có uy tín và các tổ chức tôn giáo. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mong muốn các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

“Chúng tôi mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa của các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách tại cơ sở; cùng chính quyền xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, vì nhân dân” ông Hồ Văn Mười chia sẻ.

Đại biểu là người có uy tín trong dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ông Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống với sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng và phong tục. Chính sự đa dạng đó đã làm nên bản sắc riêng, sức sống bền bỉ và chiều sâu văn hóa của vùng đất của tỉnh. Trong đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chức sắc, chức việc tôn giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ là những người được cộng đồng tin tưởng, kính trọng mà còn là cầu nối của niềm tin, điểm tựa tinh thần; là những người âm thầm góp phần giữ gìn sự ổn định, đoàn kết và bình yên tại cơ sở.

Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền địa phương luôn xem người có uy tín và các chức sắc tôn giáo là những người bạn đồng hành, là đối tác tin cậy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đời sống bình yên cho nhân dân. Công an tỉnh luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị chính đáng từ cơ sở; tôn trọng giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng diễn ra đúng pháp luật, lành mạnh và gắn bó với dân tộc.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các tổ chức tôn giáo và người có uy tín đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an tỉnh trong những năm qua; đồng thời mong muốn, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt hơn nữa công tác phát huy vai trò của người có uy tín và chức sắc tôn giáo trong bảo đảm an ninh trật tự gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Tặng quà, biểu dương người có uy tín trong dân tộc thiểu số và chức sắc trong tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo báo cáo của Công an tỉnh, Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên 24.233 km2, dân số gần 3,9 triệu người với 49 dân tộc cùng sinh sống; trong đó có hơn 680.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần 18% dân số toàn tỉnh). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 312 cơ sở tín ngưỡng (10 cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh), 24 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận với khoảng 1,6 triệu người (chiếm khoảng 43% dân số toàn tỉnh), 3.500 chức sắc, 6.700 chức việc; gần 1.300 cơ sở tôn giáo; 4 cơ sở đào tạo tôn giáo. Điều này đã tạo nên bức tranh văn hóa, xã hội, tín ngưỡng đa sắc màu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm, lực lượng công an đã phối hợp tổ chức 1.487 buổi tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng, thu hút trên 96.500 lượt người tham dự. Tổng số tin báo, thông tin có giá trị do người có uy tín cung cấp là 1.062 tin; trong đó, lực lượng chức năng đã xác minh, giải quyết 986/1.062 tin (đạt 92,8%). Bên cạnh đó, người có uy tín và chức sắc tôn giáo đã phát huy tốt vai trò trong việc hòa giải các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, dòng họ. Cụ thể, các đơn vị đã tham gia hòa giải 687 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; trong đó đã hòa giải thành công 592 vụ (đạt 86,2%) góp phần giảm 32% số vụ khiếu kiện vượt cấp, giảm 27% số vụ tranh chấp đất đai kéo dài so với năm 2024.

Dịp này, Công an tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương, tặng quà cho 30 chức sắc tôn giáo và người có uy tín có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua./.