Chức sắc các tôn giáo ở Đồng Nai góp sức xây dựng khối đại đoàn kết

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có 2,65 triệu tín đồ thuộc 11 tôn giáo với 43 tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Năm 2025, địa phương đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Trong những thành tựu đó có sự đóng góp rất tích cực của quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo; già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với uy tín và trách nhiệm các vị đã tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2025 các tôn giáo đã tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 580 tỷ đồng; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật; các vị già làng, người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia công tác giảm nghèo, bảo tồn văn hóa, cải thiện điều kiện sinh kế trong vùng đồng bào dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc…

Tại buổi họp mặt, chức sắc các tôn giáo bày tỏ sự cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động các tôn giáo được diễn ra thuận lợi. Đồng thời cũng bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo.

Linh mục Đỗ Đức Lực, Giáo phận Xuân Lộc cho biết, những năm qua, tại các giáo xứ tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hoạt động bác ái, từ thiện, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn. Mong thời gian tới các việc làm này tiếp tục được nhân rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

“Chúng tôi trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi; đồng thời mong tiếp tục được tạo điều kiện, nhất là trong việc thành lập các giáo xứ mới. Đồng bào Công giáo chúng tôi luôn đồng hành cùng địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”, Linh mục Đỗ Đức Lực khẳng định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Phải sâu sát, gần dân, trọng dân, chủ động đối thoại và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; tạo đào kiện tốt nhất để các tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ và quy định pháp luật.

Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, chức việc, già làng, người có uy tín tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, gương mẫu, phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, vận động tín đồ, đồng bào các dân tộc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn tín đồ, đòng bào dân tộc thiểu số thực hiện phương châm đồng hành cùng dân tộc và các tôn giáo.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà cho hơn 150 chức sắc các tôn giáo già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN



Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, với số lượng tín đồ và đồng bào dân tộc rất đông trên địa bàn tỉnh, vào ngày 15/3/2026 tới đây vai trò của chức sắc, chức vị các tôn giáo có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động cử tri trong khu vực thực hiện quyền làm chủ thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031./.