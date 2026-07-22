Chuẩn hóa quy trình khám và số hóa dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh và đội ngũ cán bộ y tế trong quá trình triển khai nhiệm vụ; nhấn mạnh mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì tham mưu triển khai Đợt cao điểm "90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026" từ ngày 1/8/2026 gắn với chiến dịch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Các sở, ngành, địa phương được giao thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về bảo đảm kinh phí, hạ tầng số, làm sạch dữ liệu dân cư, tăng cường tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị tham gia và nâng cao năng lực của trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các đơn vị quán triệt tinh thần "Không bỏ sót đối tượng, không chậm tiến độ, không để dữ liệu gián đoạn, không để người dân phải chờ đợi" và nguyên tắc "Khám đến đâu - Cập nhật dữ liệu đến đó; Cập nhật đến đâu - Quản lý sức khỏe đến đó; Quản lý đến đâu - Người dân được chăm sóc đến đó"...

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục cho biết, chương trình được triển khai trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Sở Y tế đã ban hành kế hoạch và xác định ba mục tiêu trọng tâm gồm: bao phủ khám sức khỏe toàn dân; tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật theo hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh và số hóa toàn bộ kết quả khám trên Hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID. Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong rà soát đối tượng, bố trí địa điểm khám, huy động lực lượng hỗ trợ và xây dựng cơ chế thanh quyết toán. Chương trình được lồng ghép với các hoạt động khám sức khỏe người cao tuổi, học đường, chăm sóc thai sản và tiêm chủng mở rộng nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực. Thành phố đã huy động đồng bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; tổ chức các đoàn khám lưu động tại Cát Hải, Bạch Long Vĩ và các khu công nghiệp; chuẩn hóa quy trình khám và đẩy mạnh số hóa dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Đến ngày 15/7/2026, chương trình đã được triển khai tại 114/114 xã, phường và đặc khu; 100% người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người dân sinh sống tại khu vực hải đảo đã được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Riêng trong tháng cao điểm (6/2026), toàn hệ thống y tế thực hiện khám cho 604.335 lượt người, tương đương 14,39% dân số thành phố.

Theo báo cáo đã có 158.012 trẻ em dưới 6 tuổi được khám lâm sàng, đánh giá phát triển thể chất và sàng lọc dị tật bẩm sinh; 863.844 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám sức khỏe; 1.053.771 lượt người trên 18 tuổi được khám, trong đó có người cao tuổi, công nhân khu công nghiệp và các nhóm yếu thế. Tính đến ngày 15/7/2026, toàn thành phố đã khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 2.221.223 người, đạt 52,73% tổng dân số thường trú của Hải Phòng (4.212.201 người), hoàn thành hơn một nửa mục tiêu cả năm sau thời gian ngắn triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: hạ tầng công nghệ thông tin tại một số trạm y tế còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc đồng bộ dữ liệu; biến động dân cư, nhất là lao động tại các công trình cảng biển và lao động tự do, gây khó khăn trong rà soát, đối soát dữ liệu...

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đầu tư nâng cao năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở; bảo đảm nguồn lực tài chính, huy động xã hội hóa; đổi mới phương thức tổ chức khám theo cụm dân cư, trường học, doanh nghiệp; mở rộng khám ngoài giờ, cuối tuần và các chiến dịch lưu động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về khám sức khỏe định kỳ. Sở Y tế kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn chuyên môn thống nhất, phân quyền khai thác Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; UBND thành phố chỉ đạo nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và sớm ban hành hướng dẫn định mức chi trả lồng ghép từ các nguồn kinh phí./.