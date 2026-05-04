Chuẩn hóa năng lực tham mưu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định chuyển đổi số là động lực quan trọng nhất để bứt phá về năng suất và hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đất nước thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số chính là “chìa khóa” then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Với vị trí đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, làm gương trong việc thực hiện mục tiêu này.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ thông tin đến trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ, công chức... đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Hiện, Văn phòng Trung ương Đảng đang triển khai nhiều nền tảng số quan trọng, tiêu biểu là 4 thủ tục hành chính trong Đảng và sắp tới triển khai thêm nhiều thủ tục hành chính khác của Đảng trên môi trường điện tử. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt của hệ thống chính trị.

Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng, xây dựng dữ liệu và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bố trí nguồn lực tài chính, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cấp cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh buổi khai giảng. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Với hơn 700 học viên tham gia, Chương trình diễn ra từ ngày 4/5 đến 16/5 theo hình thức tập trung; một số chuyên đề kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu để cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế, học viên được thực hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Chương trình sẽ trang bị kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt những người chưa có nền tảng, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn thông tin và các nền tảng ứng dụng số. Chương trình chuẩn hóa năng lực tham mưu về chuyển đổi số, giúp cán bộ nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan triển khai kịp thời, đúng định hướng chủ trương, chính sách của Đảng./.