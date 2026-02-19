Chuẩn bị tiếp nhận chuyến tàu chở dầu thô cỡ rất lớn cập cảng Nghi Sơn

Ông Đỗ Văn Hải, Phó phòng Quản lý tàu & Vận hành bảo dưỡng, phụ trách quản lý đội tàu dịch vụ - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa cho biết: Hiện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đang chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để tiếp nhận chuyến tàu dầu thô VLCC No.270 (tàu chở dầu thô cỡ rất lớn) cập cảng Nghi Sơn vào ngày 20/2 (mùng 4 Tết).

Theo đó, vào ngày 4 Tết, chuyến tàu VLCC No.270 mang ký hiệu DHT JAGUAR dài 333m, treo cờ Marshall Islands sẽ chở khoảng 270.000 tấn dầu thô (đã xuất phát từ Kuwait ngày 3/1/2026) sẽ cập cảng biển Nghi Sơn. Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã hoàn tất công tác kiểm tra toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, nhiên liệu, nước ngọt, hậu cần và phương án nhân sự. Cùng với đó, đội bảo dưỡng đồng loạt rà soát, đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống phao rót dầu không bến (SPM), bảo đảm sẵn sàng cho tàu VLCC cập phao, neo đậu và bơm hàng an toàn sau hành trình vượt Ấn Độ Dương kéo dài 17 ngày.

Được biết, dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã bố trí hơn 100 cán bộ, thuyền viên và nhân sự bảo dưỡng trực xuyên Tết đảm bảo các hoạt động từ lai dắt tàu thành phẩm, bảo đảm an ninh vùng nước đến hỗ trợ tiếp nhận tàu dầu thô cỡ lớn. Tinh thần chung là không để bất kỳ khâu nào bị gián đoạn, dù là ngày lễ, Tết.

Bắt đầu triển khai từ năm 2016, dịch vụ cung cấp tàu lai dắt, tàu chuyên dụng là một trong những dịch vụ chiến lược của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa. Cùng với đội tàu đóng mới hiện đại với động cơ và trang thiết bị tiêu chuẩn cao, nhập khẩu từ EU, Mỹ và G7, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã và đang thực hiện dịch vụ vận hành và cung cấp các tàu lai dắt, tàu chuyên dụng cho Nhà máy Lọc hóa dầu và các khu vực cảng biển tại Nghi Sơn an toàn, hiệu quả.

Riêng năm 2025, đội tàu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa đã hỗ trợ lai dắt an toàn 1.350 lượt tàu ra vào khu vực cảng Nghi Sơn và thực hiện 44 chuyến hỗ trợ tàu dầu thô cỡ lớn (VLCC) tại hệ thống phao rót dầu không bến (SPM)./.