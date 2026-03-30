Chuân bị nhân lực bằng chuỗi đào tạo phi lợi nhuận quy mô lớn

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và thành phố Cần Thơ tham quan cơ sở đào tạo tại buổi khai trương. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết mục tiêu hướng đến là xây dựng cơ sở đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng khu vực phía Nam. Đồng thời, cơ sở là mắt xích quan trọng của “vòng tuần hoàn nhân lực” khép kín từ tạo nguồn - tuyển chọn - đào tạo - phái cử - quản lý ở nước ngoài - đến hỗ trợ tái hòa nhập và phát huy nguồn lực sau khi về nước.



Lãnh đạo Bộ nội vụ, thành phố Cần Thơ và những học viên đầu tiên của cơ sở. Ảnh: Duy Khương – TTXVN



Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, thời gian qua, các hoạt động tuyển chọn và đào tạo chủ yếu diễn ra tại Hà Nội, nên tạo rào cản về khoảng cách và chi phí đi lại cho lao động phía Nam. Việc khai trương cơ sở đào tạo tại Cần Thơ nhằm tháo gỡ khó khăn này, đưa chính sách việc làm, an sinh của Nhà nước đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ.



Thời gian tới, Bộ Nội vụ xác định các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận, thực hiện các thỏa thuận quốc tế, là một giải pháp thiết thực để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời gắn với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bền vững.



Theo ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh để tuyển chọn công khai, minh bạch; tổ chức đào tạo nghiêm túc, sát với yêu cầu tiếp nhận. Không chỉ chú trọng ngoại ngữ và kỹ năng nghề, cơ sở sẽ tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong công nghiệp, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế.



Những học viên đầu tiên của Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Duy Khương – TTXVN



Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và các địa phương trong công tác truyền thông, tuyển chọn và đào tạo nguồn đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, ngành nghề. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát địa điểm, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ đào tạo tiếng, giáo dục định hướng, ăn ở của người lao động.



Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài sử dụng trụ sở các Hội đặc thù của tỉnh Hậu Giang cũ (tại đường Võ Văn Kiệt, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ). Cơ sở hiện đã bố trí đầy đủ các phòng chức năng, phòng học, phòng nghỉ quy mô 250 học viên./.