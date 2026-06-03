Chuẩn bị nguồn nhân lực đi hợp tác lao động tại Nhật Bản

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, việc đưa lao động sang làm việc tại Nhật Bản không chỉ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập mà còn là giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương thông qua môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn để học sinh, sinh viên và người lao động được tiếp cận đầy đủ thông tin về chương trình, ngành nghề, điều kiện làm việc, thu nhập, chính sách hỗ trợ và vay vốn. Các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận các chính sách của tỉnh, hạn chế tình trạng vay nóng, vay "tín dụng đen", bảo đảm quyền lợi, an toàn trong suốt quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh, sinh viên lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu tuyển dụng, góp phần nâng cao hiệu quả đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là tạo tiền đề sau khi hoàn thành hợp đồng trở về, người lao động sẽ trở thành nguồn nhân lực có tay nghề, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, tính đến tháng 5, toàn tỉnh đã đưa 2.768/4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 61,5% chỉ tiêu. Năm 2026, tỉnh dự kiến phái cử 80 lao động sang làm việc tại tỉnh Niigata và 100 lao động sang tỉnh Ehime của Nhật Bản.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Esuhai đã thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành nghề của các doanh nghiệp tại hai địa phương của Nhật Bản, thông qua kế hoạch phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tư vấn nhằm tuyển chọn học sinh, sinh viên phù hợp để tạo nguồn ứng viên tham gia các đợt phỏng vấn với doanh nghiệp Nhật Bản từ tháng 8 đến tháng 11/2026.

Các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất cao với chủ trương hợp tác đào tạo, phái cử lao động sang Nhật Bản, xem đây là cơ hội tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Đại biểu đề nghị, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần cung cấp đầy đủ, rõ ràng nhu cầu tuyển dụng, điều kiện tham gia, chế độ đãi ngộ và lộ trình nghề nghiệp để thuận lợi cho công tác tuyên truyền, tư vấn; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong quá trình làm việc tại Nhật Bản.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.

Trước đó, tháng 1/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký kết hợp tác với chính quyền tỉnh Ehime và tỉnh Niigata (Nhật Bản) trên nhiều lĩnh vực; trong đó có hợp tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Esuhai đang triển khai các chương trình tuyển chọn, đào tạo và phái cử lao động sang Nhật Bản. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Vĩnh Long xây dựng một số chính sách hỗ trợ người lao động như cho vay tối đa khoảng 200 triệu đồng, tương đương 100% chi phí tham gia chương trình; đồng thời hỗ trợ một phần chi phí đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn và chỗ ở trong thời gian học tập trước khi xuất cảnh./.