Chú trọng phát triển các mô hình nhân đạo bền vững gắn với giảm nghèo

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 35 người, Ban Thường vụ 8 người, Ban Kiểm tra 5 người. Bà Mai Thị Kim Nhung được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng suy tôn ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

Với phương châm hành động “Nhân ái - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Lan tỏa”, Đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; quản lý hội viên, tình nguyện viên trên nền tảng số; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ. Hội tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào “Tết Nhân ái”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và chương trình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 538 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, trợ giúp gần 1,17 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các nhóm yếu thế. Các phong trào, cuộc vận động như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai chuyển dần từ bị động sang chủ động; hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện đạt nhiều kết quả tích cực. Hội cũng mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai nhiều chương trình thích ứng biến đổi khí hậu, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tham gia các hoạt động nhân đạo trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác huy động nguồn lực, chăm lo người yếu thế, công tác nhân đạo, ứng phó thiên tai và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền về chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh huy động nguồn lực trong và ngoài nước về công tác nhân đạo; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, phát triển các mô hình nhân đạo bền vững gắn với giảm nghèo và phát triển cộng đồng; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo đồng bộ, minh bạch; ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, vận động nguồn lực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và phát triển lực lượng tình nguyện viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trợ giúp bền vững; đa dạng hóa nguồn lực xã hội; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu nhân đạo cũng như phát triển các phong trào hiến máu, hiến mô, hiến tạng và xây dựng đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới…

Lãnh đạo Trung ương Hội và tỉnh Quảng Trị tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động thiết thực; tiếp tục xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trở thành tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.../.