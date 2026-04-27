Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình

Đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Sách (sinh năm 1920, ở phường Phủ Lý), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát to lớn của Mẹ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ, tri ân và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công.

Mẹ Trần Thị Sách có 5 người con gồm 3 người con trai, 2 người con gái, trong đó có 2 người con trai là liệt sỹ (Liệt sỹ là Trần Văn Tuyên và Liệt sỹ Trần Văn Côn). Hiện nay mẹ đang ở một mình, được con gái cả là Trần Thị Mỹ hàng ngày chăm sóc và được Khu vực phòng thủ 1- Phù Vân, tỉnh Ninh Bình nhận chăm sóc và phụng dưỡng.

Đến thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh (phường Phù Vân), bà Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những chiến công, đóng góp xuất sắc của ông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; mong muốn ông tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh, ở phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiện Tỉnh là thương binh và đang thờ cúng liệt sỹ, luôn tích cực tham gia lao động sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, ông vẫn cùng đồng đội tham gia hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.



Dịp này, đoàn công tác đã trao quà tặng 200 gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình./.