Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Các đại biểu dự hội nghị. Nguồn: Báo Đại đoàn kết

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND, tối 4/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và UBND phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị.



Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe giới thiệu hồ sơ và tóm tắt quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Trần Thị Hoa Ry, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư kiêm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.



Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Những người ứng cử đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương. Cử tri ghi nhận tại nơi cư trú, trong đời sống hàng ngày, những người được giới thiệu ứng cử luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chung ở nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri bày tỏ tin tưởng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ cống hiến hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển hùng cường.



Thay mặt những người ứng cử, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên to lớn để mỗi người tiếp tục rèn luyện, tận tâm phục vụ Tổ quốc và nhân dân.



Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga, đại biểu Quốc hội không chỉ là người tham gia trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, mà phải thực sự là cầu nối chặt chẽ, quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trách nhiệm đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải thực sự gương mẫu, khách quan, gắn bó với nhân dân, lắng nghe và phản ánh một cách trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến các diễn đàn của Quốc hội; tích cực tham gia giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân.



"Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, khi được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, mỗi người sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác để tham gia tích cực, trách nhiệm vào công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội. Những người ứng cử sẽ phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động, tích cực trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến với Quốc hội, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh./.