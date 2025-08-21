Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Bày tỏ vui mừng khi tiếp Đại sứ Hà Vĩ trong thời điểm hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đang hân hoan hướng đến các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của hai nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, toàn Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là dấu mốc quan trọng để Việt Nam nhìn lại quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc, hướng đến kỷ nguyên phát triển mới; cũng là dịp để hai nước cùng nhau ôn lại những năm tháng lịch sử hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước kề vai sát cánh, vượt qua gian khổ, đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao thời gian qua quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì xu thế phát triển tốt đẹp; đặc biệt là hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết với tần suất cao, tin cậy chính trị được tăng cường, thể hiện tình cảm gắn bó, mối quan hệ hữu nghị truyền thống “đồng chí, anh em” giữa hai Đảng, hai nước.



Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên đã không ngừng tiếp thêm động lực, duy trì xung lực mạnh mẽ cho quan hệ song phương, giúp cho các công việc hợp tác đạt được tiến triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hợp tác thực chất giữa hai nước có nhiều điểm sáng, đột phá mới. Kết nối giao thông, nhất là kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn đạt tiến triển đột phá. Hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.



Nhắc tới mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ngày càng được củng cố, phát triển, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua.