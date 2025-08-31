Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu kiều bào VKBIA về thăm quê hương, tham dự những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gửi tới đoàn đại biểu lời thăm hỏi sức khỏe, tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội trong thời gian qua khi từng bước khẳng định vai trò là một tổ chức uy tín, là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Những thành tích của Hiệp hội không chỉ khẳng định vai trò và sự uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng kiều bào, mà còn góp phần to lớn vào việc vun đắp tình hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đất nước Việt Nam - Hàn Quốc.



Đồng thời, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, tận dụng lợi thế am hiểu thị trường và mạng lưới để mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh và công nghệ cao.



Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các hoạt động của Hiệp hội có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết hơn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định và tin tưởng, VKBIA sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành niềm tự hào của cộng đồng kiều bào tại Hàn Quốc trong việc đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, xứng đáng là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam - Hàn Quốc.



Tiến sỹ Trần Hải Linh, Chủ tịch VKBIA cho biết: Sau 6 năm đi vào hoạt động, Hiệp hội đã đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc, lan tỏa tinh thần hướng về quê hương, đất nước của kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc.



Hiệp hội đã đồng hành cùng các tập đoàn lớn (Samsung, LG, GS Energy), hỗ trợ triển khai các dự án quy mô hàng tỷ USD trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo; tích cực mở rộng kết nối hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Hàn Quốc, hỗ trợ thiết lập quan hệ kết nghĩa, xúc tiến đầu tư, hợp tác du lịch; phối hợp cùng các trường đại học, tổ chức giáo dục triển khai các chương trình học bổng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn như công nghệ xanh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...



Hiệp hội cũng thường xuyên triển khai các chương trình hướng về biển đảo Tổ quốc, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, tình nghĩa đồng bào, trách nhiệm xã hội cao đẹp của cộng đồng doanh nhân, tri thức kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc. Đặc biệt, giai đoạn dịch COVID-19, Hiệp hội đã thành lập đội hình thiện nguyện, vận động và tế với tổng trị giá khoảng 50 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 112.000 túi quà an sinh, hàng chục nghìn túi thuốc, vật tư y tế...



Thời gian tới, Hiệp hội sẽ cố gắng hơn nữa để tăng cường hiệu quả hợp tác giữa VKBIA với các địa phương như các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, để VKBIA trở thành cầu nối ngoại giao nhân dân, thương mại, lao động và kết nối nguồn lực từ Hàn Quốc về đầu tư phát triển tại Việt Nam, trước mắt là việc đầu tư xây dựng viện dưỡng lão tại Việt Nam - Tiến sỹ Trần Hải Linh nêu rõ./.