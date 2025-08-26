Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp Chủ tịch KOVECA, Hàn Quốc

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Từ ngày 10-13/8, nhận lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Chuyến thăm làm sâu sắc sự tin cậy chính trị, hai bên đạt nhận thức chung quan trọng về đẩy mạnh toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời mở ra cơ hội mới cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng, phấn khởi về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Trong chuyến thăm, KOVECA đã bố trí Đoàn đến thăm cơ sở dưỡng lão của Hàn Quốc. Đây là mô hình được Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân quan tâm, đang giao nhiệm vụ cho Hà Nội và một số tổ chức khác làm thí điểm. Ông Đỗ Văn Chiến đồng thời bày tỏ vui mừng về kết quả của hội thảo do Hiệp hội KOVEKA phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong thời gian ở Hàn Quốc ông nhận thấy cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh rất được yêu mến tại Hàn Quốc; đồng thời ông cũng đã nhận được cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng Hàn. Điều này khẳng định sự yêu mến của người dân Hàn Quốc đối với những nhà lãnh đạo, cũng như nhân dân Việt Nam.