Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Giáng sinh tại Kon Tum

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc mừng Lễ Giáng sinh cho Giám mục Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, ông Đỗ Văn Chiến chúc Giám mục Nguyễn Hùng Vị cùng các linh mục, bà con có đạo đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành; cảm ơn sự đóng góp công sức của Giám mục Nguyễn Hùng Vị và các linh mục, tu sỹ, bà con có đạo vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Kon Tum, các giám mục, linh mục, đồng bào cũng đã tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền trong việc xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.



Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương các linh mục, đồng bào có đạo trong tỉnh Kon Tum đã có đóng góp lớn trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường. Trước xu thế khó khăn chung của thế giới và tại Việt Nam thời gian tới, ông Đỗ Văn Chiến mong các linh mục, các giáo phận, giáo xứ với trọng trách và uy tín của mình, động viên các đồng bào tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đóng góp công sức của mình để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh xây dựng Kon Tum ngày một phát triển, Lương - Giáo đoàn kết, đồng lòng chung sức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kính Chúa yêu nước.



Thay mặt linh mục, bà con có đạo, giáo phận Kon Tum, Giám mục Nguyễn Hùng Vị bày tỏ lòng biết ơn, vui mừng khi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh.

Lường trước khó khăn trong thời gian tới, Giám mục Nguyễn Hùng Vị chia sẻ mong muốn, Nhà nước và Giáo hội cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, người dân sống tốt đời đẹp đạo để hướng tới một năm mới bình an; người dân có sức khỏe, tiếp tục tinh thần hăng say trong lao động, sản xuất phục vụ đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.