Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra tiến độ các dự án chống ngập trọng điểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra, động viên và chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân tại một số công trường thi công các dự án chống úng ngập trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Điểm thi công dự án Cải tạo tuyến kênh Thuỵ Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, kỹ sư, công nhân bám công trường ngay từ những ngày đầu năm mới; đồng thời yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết

Đoàn đã kiểm tra Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương kết hợp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường tiêu thoát nước khu vực Bắc Từ Liêm. Dự án đã được UBND Thành phố ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 và phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 9/2/2026. Công trình triển khai trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô với tổng mức đầu tư 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo mục tiêu được phê duyệt, Dự án hướng tới ba nhiệm vụ chính: Tăng cường tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha gồm nhiều điểm ngập lớn như Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, Starlake và khu vực lân cận; bảo đảm bổ cập ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m³/giây; đồng thời phục vụ tưới cho khoảng 36 ha đất nông nghiệp hiện trạng (dự kiến đô thị hóa trong tương lai).

Về quy mô, Dự án cải tạo trạm bơm Thụy Phương để thực hiện chức năng bơm bổ cập và tiêu nước với lưu lượng 5 m³/giây, kết hợp tiêu động lực ra sông Nhuệ khi mực nước cao và cống tiêu tự chảy trên bờ sông. Tuyến kênh Thụy Phương hiện trạng dài khoảng 3,6 km được cải tạo đồng bộ. Từ đường Phạm Văn Đồng đến sông Tô Lịch, dự án xây dựng tuyến cống hộp kích thước 3x3 m dài khoảng 4 km dọc các tuyến Hoàng Minh Thảo và Võ Chí Công. Trên tuyến bố trí hệ thống cửa điều tiết và các công trình kỹ thuật nhằm bảo đảm khi bổ cập không để nước thải xâm nhập vào dòng dẫn.

Theo kế hoạch, các hạng mục phục vụ chống ngập sẽ hoàn thành trước 30/4/2026, gồm lắp đặt trạm bơm, thông nước tuyến kênh hở dài khoảng 3,56 km và hoàn thành khoảng 2 km cống hộp trên phố Hoàng Minh Thảo. Đến 30/6/2026, Dự án phấn đấu hoàn thiện cảnh quan kênh, hoàn trả mặt đường Hoàng Minh Thảo và hoàn thành tuyến cống hộp dọc Võ Chí Công để chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố cùng Đoàn công tác đến kiểm tra công tác thi công công trình dự án xây dựng Hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc. Dự án đã được UBND Thành phố ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 7/12/2025 và phê duyệt dự án đầu tự tại Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 26/1/2026.

Dự án được xác định là công trình cấp bách, góp phần giảm thiểu úng ngập tại các điểm nóng trong mùa mưa. Công trình được xây dựng tại phường Đông Ngạc với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Mục tiêu của Dự án là hình thành hồ điều hòa có dung tích khoảng 0,5 triệu m³, trong đó dung tích điều hòa đạt khoảng 0,4 triệu m³, qua đó hỗ trợ điều tiết nước, tăng khả năng trữ nước và cải thiện cảnh quan môi trường đô thị.

Khi hoàn thành, hồ sẽ tạo thêm trục tiêu thoát nước thứ cấp, giúp việc thoát nước ra sông Nhuệ chủ động và linh hoạt hơn, góp phần giảm nguy cơ úng ngập tại khu vực chợ Liên Mạc và tuyến đường trục Tây Thăng Long. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4/2026 để kịp phục vụ công tác phòng, chống ngập úng. Các phần việc trọng tâm gồm thi công kè bao quanh hồ dài 1.952 m và đào lòng hồ với khối lượng khoảng 730.000 m³ đất.

Các hạng mục hoàn thiện cảnh quan dự kiến hoàn thành trước ngày 31/5/2026, bao gồm khóa đỉnh kè, mái kè, hệ thống lan can, đường dạo quanh hồ và hệ thống chiếu sáng. Khi hoàn thành, hồ điều hòa Thụy Phương 2 không chỉ nâng cao năng lực tiêu thoát nước mà còn tạo thêm không gian sinh thái, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và diện mạo đô thị khu vực Đông Ngạc, Xuân Đỉnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đến thăm, kiểm tra và chúc Tết đơn vị thực hiện Gói thầu số 49 xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Gói thầu được triển khai trên địa bàn các phường Kim Liên, Phương Liệt, Định Công với mục tiêu thu gom nước thải dọc sông Lừ, dẫn về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý với lưu lượng khoảng 75.000 m³/ngày đêm. Tổng giá trị hợp đồng của gói thầu là hơn 672,7 tỷ đồng, thời gian theo hợp đồng là 720 ngày.

Theo quy mô được phê duyệt, hệ thống cống bao có tổng chiều dài khoảng 7.876 m. Trong đó, khoảng 3.852 m thi công bằng phương pháp đào mở với nhiều tuyến cống đường kính từ 315 mm đến 1.200 mm; khoảng 4.024 m thi công bằng phương pháp khoan kích ngầm, gồm các tuyến cống bê tông cốt thép đường kính 1.200 mm và 1.500 mm.

Liên quan đến tổng thể dự án Yên Xá, hiện Gói thầu số 1 (xây dựng nhà máy) và Gói thầu số 2 (tuyến ống dọc sông Tô Lịch) đã hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 6/2024, với công suất xử lý đạt khoảng 230.000 m³/ngày đêm. Hai hạng mục còn lại đang triển khai là hệ thống cống bao sông Lừ (Gói thầu 49) và hệ thống thu gom khu vực Hà Đông - khu đô thị mới.

Mặc dù tiến độ hợp đồng của Gói thầu 49 dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2027, song thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban Quản lý dự án đang yêu cầu nhà thầu tăng tốc, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Nhà thầu đã cam kết huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhà thầu đã bố trí 25 nhân sự gồm công nhân, lái máy và kỹ thuật cùng hệ thống thiết bị thi công xuyên Tết. Ngày 20/2, đơn vị bắt đầu khoan kích nhịp đầu tiên với đường kính D1500. Theo Ban Quản lý dự án, việc triển khai thành công nhịp kích đầu tiên sẽ tạo tiền đề để tổ chức thi công đồng loạt các mũi còn lại, góp phần bảo đảm mục tiêu tiến độ theo yêu cầu của thành phố.

Đảm bảo tiến độ, sớm phát huy hiệu quả các công trình



Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng thi công khi tổ chức làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, duy trì nhịp độ trên công trường. Nhiều mũi thi công đã được triển khai 3 ca 4 kíp, huy động nhân lực, thiết bị ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần giữ vững tiến độ các dự án trọng điểm về thoát nước và môi trường của thành phố.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao việc các đơn vị chủ động khắc phục khó khăn về mặt bằng, thời tiết, tổ chức thi công khoa học; đặc biệt duy trì lực lượng trực Tết để triển khai các hạng mục then chốt. Việc khởi động các mũi khoan kích, đào mở và thi công kè hồ ngay sau kỳ nghỉ được coi là tín hiệu tích cực, tạo đà hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần làm việc xuyên Tết, tập trung cao độ cho các hạng mục đường găng, nhất là những phần việc phục vụ chống ngập úng trước mùa mưa. Các đơn vị cần rà soát lại tiến độ tổng thể, bố trí đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm thi công liên tục, không để gián đoạn. Cùng với yêu cầu về tiến độ, người đứng đầu chính quyền thành phố đặc biệt lưu ý công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự công trường; quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định kỹ thuật, có biện pháp che chắn, phân luồng giao thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực dự án.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, sớm phát huy hiệu quả các công trình trong việc chống ngập, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị./.