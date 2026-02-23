Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời ngay từ những ngày đầu Xuân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 3, không khí làm việc trong buổi sáng đầu Xuân diễn ra nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính. Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều công dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan tới lĩnh vực dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến.

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự. Cán bộ, công chức tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn, thao tác nhanh gọn, giải thích rõ quy trình, thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận, xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm về nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với Đoàn công tác, một số công dân bày tỏ sự phấn khởi khi hoàn tất thủ tục hành chính ngay trong những ngày đầu năm mới; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức. Không khí giao tiếp thân thiện, cởi mở góp phần tạo ấn tượng tích cực về nền hành chính phục vụ.

Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ tại Trung tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể đơn vị. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ những ngày đầu năm có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo tâm lý phấn khởi cho người dân mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo và kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, trang trí cảnh quan, bắn pháo hoa diễn ra an toàn, đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa, sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần sát dân, trực tiếp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Không khí làm việc đầu năm tại phường nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội – Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: TTXVN phát

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, phường Hoàn Kiếm tập trung thực hiện tốt cuộc bầu cử bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch; chuẩn bị chu đáo công tác giao nhận quân; triển khai hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đăng ký. Với vai trò địa bàn trung tâm của Thủ đô, phường cần tiếp tục giữ vững vị trí điểm sáng về tăng trưởng, nhất là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.