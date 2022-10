Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Tào Đức Thắng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tại cuộc tiếp, trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng đã thông báo về tình hình kinh doanh của Viettel cũng như Công ty Viettel Campuchia - Metfone thời gian qua.



Ông Tào Đức Thắng cho biết, Viettel là Tập đoàn doanh nghiệp Nhà nước và là Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số. Doanh thu năm 2021 của Tập đoàn đạt 12 tỷ USD (tăng trưởng 6%), lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ USD (tăng trưởng 1,5%). Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, năm 2020 và 2021, Tập đoàn đã có những đóng góp rất quan trọng, cùng với Chính phủ, nhân dân Việt Nam chống dịch thành công.



Viettel ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệ số, còn là Tập đoàn hàng đầu về nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị công nghệ cao, hiện đại. Một số thiết bị Viettel sản xuất đạt chất lượng ngang tầm thế giới và hiện nay một số nước, trong đó, có Campuchia đang sử dụng.



Cùng với hoạt động kinh doanh trong nước, Viettel tập trung mở rộng kinh doanh ra các thị trường ngoài nước và hiện nay, Tập đoàn đang có sự hiện diện ở 10 thị trường quốc tế, trong đó có Campuchia.



Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel nhấn mạnh thị trường Campuchia là thị trường nước ngoài đầu tiên Viettel đầu tư. Tại Campuchia, Tập đoàn nhận được sự ủng hộ của chính quyền, người dân sở tại, qua đó giúp thương hiệu Metfone phát triển.



Thông báo thêm với Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng cho biết, mạng di động Metfone khai trương năm 2009. Đến nay, sau 13 năm, mạng di động này đã trở thành nhà mạng số 1 ở Campuchia về quy mô mạng lưới, doanh thu và thuê bao. Metfone cung cấp các dịch vụ viễn thông hiện đại và tương đương thế giới từ mạng 2G, 3G đến 4G và mới đây là mạng 5G với vùng phủ sóng rộng khắp, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển mạng viễn thông ở Campuchia.



Cùng với việc mở rộng phủ sóng mạng viễn thông, Metfone còn tham gia tích cực, chủ động vào quá trình chuyển đổi số của Campuchia, qua các dự án chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, thông tin-truyền thông… đồng thời tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của lãnh đạo và nhân dân Campuchia đối với Metfone; đồng thời đề nghị Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum cùng các vị lãnh đạo của Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Metfone phát triển, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển, quá trình chuyển đổi số của Campuchia trong thời gian tới.



Thông qua Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ Campuchia như, tạo điều kiện cho Tập đoàn được tham gia nhiều hơn các dự án đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ban, ngành Campuchia trong hành trình chuyển đổi số quốc gia và các chương trình an sinh xã hội.



Chúc mừng những kết quả, thành tựu Viettel nói chung, Metfone nói riêng đã đạt được, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia được thực hiện theo nguyện vọng hợp tác giữa hai Đảng, hai Quốc hội/Thượng viện và Chính phủ, nhân dân hai nước.



Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum khẳng định sự phát triển của Metfone cũng đồng nghĩa với sự phát triển của Campuchia trong lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số.



Ghi nhận những đề nghị của ông Tào Đức Thắng liên quan đến hoạt động của Metfone, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum cho biết sẽ chia sẻ những đề xuất, kiến nghị này tới Chính phủ và các bộ, ngành liên quan của Campuchia.



Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum chúc các hoạt động kinh doanh của Viettel ở Campuchia sẽ ngày càng phát triển và thành công nhiều hơn nữa./.