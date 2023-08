Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose thăm và làm việc tại Quảng Trị

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose tham gia hoạt động truyền thông về bạo lực giới đối với trẻ em gái và phụ nữ trẻ tại Trường Trung học cơ sở Húc. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose giao lưu, nhảy sạp với học sinh Trường Trung học cơ sở Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ giáo viên mầm non huyện Hướng Hóa. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Nồng nhiệt chào mừng bà Stephanie D’Hose cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cảm ơn Vương quốc Bỉ đã ủng hộ Việt Nam cũng như nhân dân Quảng Trị trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển ngày nay. Nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, trong đó có Chính phủ Vương quốc Bỉ để triển khai nhiều chương trình, dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả thiên tai, trợ giúp nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của Chính phủ Vương quốc Bỉ, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn của tỉnh như huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đời sống của các đối tượng hưởng lợi được cải thiện và nâng cao.



Ông Hoàng Nam cũng mong muốn, tỉnh Quảng Trị tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Bỉ trong công tác khắc phục hậu quả và hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân bom mìn, nạn nhân chất độc da cam…



Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ vui mừng khi đếm thăm mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời là cơ hội tốt để bà và Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ tham quan, chứng kiến thực tế hoạt động của các dự án đang triển khai tại Quảng Trị.

Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ cho biết, sau chuyến thăm này sẽ có nhiều phái đoàn từ Bỉ tới Việt Nam với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư với Việt Nam. Theo bà Stephanie D’Hose dự kiến sẽ có một Nghị quyết được phê chuẩn bởi Hạ viện Bỉ về hỗ trợ nạn nhân chất độc dam cam/dioxin tại Việt Nam. Nghị quyết kêu gọi Chính phủ Bỉ thúc đẩy các nỗ lực cung cấp thêm các khoản viện trợ cho các nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam cũng như hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong công tác này.



Năm 2022, Chính phủ Bỉ thông qua Tổ chức VVOB tài trợ triển khai dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026” (viết tắt là dự án TALK). Dự án được triển khai tại hai huyện là Đakrông và Hướng Hóa. Đây là hai huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Quảng Trị, có 41 trường mầm non với tổng số 1.347 cán bộ quản lý, giáo viên và 11.890 trẻ (trong đó có 7.913 trẻ em dân tộc thiểu số). Dự án nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 27.000 trẻ.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Minh cho biết, qua hơn 1 năm triển khai, Dự án TALK giúp cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao nâng lực quản trị nhà trường, có nhận thức đúng để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Qua các lớp tập huấn của dự án, giáo viên mầm non lĩnh hội, nắm bắt được các phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại. Từ các nội dung tập huấn, làm việc theo nhóm và tương tác trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ quản lý và giáo viên biết cách áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng thu nhận vào thực tế công tác quản lý và giảng dạy. Từ đó tạo dựng môi trường dạy học thân thiện, tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường ngôn ngữ tiếng Việt (ngôn ngữ thứ 2) trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với VVOB tổ chức các lớp nâng cao cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại hai huyện Đakrông, Hướng Hóa, sau đó nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh.



Cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D’Hose và Đoàn đại biểu Nghị viện Vương quốc Bỉ đã chứng kiến hoạt động của các dự án được Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ; đồng thời thăm làng đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa./.