Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước

Quang cảnh buổi gặp gỡ doanh nghiệp Séc – Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil đã mở đầu bằng câu nói: "tuy xa mà gần", nhấn mạnh Cộng hòa Séc là "trung tâm của châu Âu" hay "trái tim của châu Âu" và mặc dù khoảng cách giữa hai nước là 8.800 km, nhưng Việt Nam và Séc lại thực sự rất gần nhau.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc viện dẫn 3 căn cứ chính cho mối quan hệ đặc biệt này: Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tiệp Khắc (cũ), và Tiệp Khắc là nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; tại Séc hiện có hơn 300.000 người Việt Nam nói và hiểu tiếng Séc; khoảng 50.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, tạo thành cộng đồng dân tộc thiểu số chính thức với đầy đủ các quyền lợi. Chính những yếu tố đặc biệt này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam.



Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil khẳng định, Chính phủ Cộng hòa Séc và Chính phủ Việt Nam hỗ trợ và ủng hộ những mối quan hệ hợp tác này. Tuy nhiên, "việc chính lại nằm ở mỗi doanh nhân hai nước". Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác này sẽ có lợi cho cả hai bên.



Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 1,6 tỷ USD.



Về hợp tác đầu tư, tính đến hết tháng 10/2025, Séc có 46 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 91,5 triệu USD, xếp thứ 52 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ông Tuấn nêu ví dụ về liên doanh của Tập đoàn Skoda Auto của Séc với Tập đoàn Thành Công để phát triển sản xuất ô tô tại Quảng Ninh, coi đây là một biểu tượng của sự hợp tác.