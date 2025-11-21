Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thăm, giao lưu với sinh viên Học viện Ngoại giao

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Học viện Ngoại giao Việt Nam đón, tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc đến thăm Học viện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện bày tỏ niềm vinh dự khi đón đoàn trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời chia sẻ tình cảm sâu sắc của cá nhân đối với đất nước Cộng hòa Séc.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thìn cho biết Học viện Ngoại giao, với gần 70 năm hình thành và phát triển, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu hàng đầu về đối ngoại tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng hàng đầu khu vực và quốc tế, Học viện coi hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu là trụ cột.



Trên cơ sở đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thìn nhấn mạnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước Việt Nam – Séc là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác giáo dục và ngoại giao giữa hai nước.



Theo Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Biên bản ghi nhớ lần này có ý nghĩa đặc biệt vì Cộng hòa Séc là quốc gia có thế mạnh lâu đời về giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, kỹ thuật, công nghệ môi trường, đã từng đào tạo hơn 30.000 sinh viên Việt Nam trong những năm qua.



Biên bản ghi nhớ sẽ tạo ra khuôn khổ để hai Học viện Ngoại giao trao đổi các phương pháp giảng dạy hiện đại và kinh nghiệm nghiên cứu, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu giữa sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên của hai cơ sở giáo dục-đào tạo chuyên ngành đối ngoại, thông qua việc phối hợp tổ chức các khóa học, hội thảo, và tọa đàm.