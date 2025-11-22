Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường có các buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, Lãnh đạo Việt Nam chào mừng Chủ tịch Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam; đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mong muốn và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Séc đã được hun đúc và thử thách qua hơn 75 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia.



Bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Lãnh đạo Việt Nam nêu, khẳng định cá nhân ông và Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc sẽ nỗ lực phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành địa phương thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam. Với tinh thần đó, Thượng viện Quốc hội Séc sẵn sàng vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tham quan Khu khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội. Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã gặp gỡ doanh nghiệp Séc – Việt Nam; thăm Triển lãm “Little Hanoi, Next Generation”; làm việc với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam và buổi trình chiếu phim Séc “Trường hè 2001”; thăm Học viện Ngoại giao Việt Nam và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước.



Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil cũng có các chuyến thăm, làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh./.