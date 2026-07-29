Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm Tập đoàn Viettel

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cùng các đại biểu chụp ảnh chung trong chuyến thăm Tập đoàn Công nghệ viễn thông Quân đội Viettel. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đến thăm Tập đoàn, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã giới thiệu về quá trình phát triển của Viettel. Theo đó, Viettel hiện đầu tư tại nhiều quốc gia trên thế giới, với định hướng phát triển dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, thương mại điện tử và nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới. Trong chiến lược đầu tư quốc tế, Campuchia luôn được xác định là một trong những thị trường trọng điểm, có nhiều tiềm năng phát triển lâu dài.



Thiếu tướng Đỗ Minh Phương cũng cho biết, ngay từ khi bắt đầu đầu tư tại Campuchia, Tập đoàn đã xác định quan điểm phát triển bền vững, coi thành công của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của đất nước sở tại. Trên tinh thần đó, Viettel không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Campuchia mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số và cải thiện đời sống người dân.



Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội (Viettel) phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cho biết việc lựa chọn Viettel là một trong những điểm đến trong chương trình thăm chính thức Việt Nam xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Viettel trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số tại Campuchia, thông qua Công ty Metfone.



Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia, không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước, Metfone còn góp phần mở rộng hạ tầng viễn thông, đưa các dịch vụ chất lượng cao đến cả khu vực thành thị và nông thôn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước tiếp cận các dịch vụ số hiện đại.

Cho biết việc lựa chọn Viettel là một trong những điểm đến trong chương trình thăm chính thức Việt Nam xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Viettel trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số tại Campuchia, thông qua Công ty Metfone.Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia, không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước, Metfone còn góp phần mở rộng hạ tầng viễn thông, đưa các dịch vụ chất lượng cao đến cả khu vực thành thị và nông thôn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước tiếp cận các dịch vụ số hiện đại.