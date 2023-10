Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trao đổi, giải đáp, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng…



Thay mặt Đoàn, ông Lã Thanh Tân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 6 (dự kiến khai mạc 23/10/2023); tình hình kinh tế - xã hội của cả nước 9 tháng năm 2023 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay.



Cử tri quận Đồ Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; về sự đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của Quốc hội với những cách làm mới, sáng tạo…

* Tiến tới mức lương khu vực công ngang bằng với khu vực sản xuất



Sau khi nghe 11 ý kiến của cử tri quận Đồ Sơn, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chia sẻ thêm về những kết quả kinh tế, xã hội của đất nước, những nỗ lực, cải tiến, đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, của các cơ quan dân cử ở địa phương vì lợi ích phát triển đất nước, doanh nghiệp, người dân…; đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong điều kiện kinh tế nói chung của năm nay khó khăn hơn, Hải Phòng vẫn đạt tăng trưởng kinh tế hơn 10%, đứng thứ nhất ở khu vực đồng bằng sông Hồng.



Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về công tác lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và chuẩn bị chu đáo cho hoạt động lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới. Một số người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhưng chưa đủ thời gian 1 năm thì sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này.



Về vấn đề xử lý cá nhân, tập thể liên quan tới vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan hữu quan đang xem xét để xử lý nghiêm trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến vụ cháy. Những cá nhân có liên quan sẽ không được quy hoạch, bổ nhiệm trong thời gian các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý trách nhiệm.

Về chính sách cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, do khó khăn bởi tình hình dịch COVID-19 nên phải tạm dừng việc thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Trong khi chờ tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, Quốc hội đã quyết định tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7/2023 để góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Kỳ họp thứ 6 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định vấn đề tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27. Đến nay, nước ta đã chuẩn bị được khoảng 500.000 tỷ đồng cho công tác cải cách chính sách tiền lương theo nguyên tắc mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Dự kiến, sau năm 2024, mỗi năm, mức lương sẽ tăng 5-7% để tiến tới trong thời gian ngắn lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất. Từ nay đến thời điểm dự kiến thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương vào ngày 1/7/2024, các cơ quan hữu quan đang tập trung để hoàn thiện dự thảo chính sách, hệ thống thang bảng lương…



* Pháp luật về đất đai

Cử tri Phạm Văn Tuyền, Tổ dân phố Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên nêu ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần chuẩn bị dự án luật với chất lượng tốt nhất để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo đúng quy trình 3 kỳ họp. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra trường hợp giống như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nếu chất lượng dự án luật chưa bảo đảm thì vẫn có thể Quốc hội sẽ chưa thông qua tại kỳ họp này. Vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Tiếp thu ý kiến cử tri Lê Đức Hợp, phường Hợp Đức về kinh tế đêm, du lịch, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để phát triển thành phố. Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế là mục tiêu đến năm 2025 mà Nghị quyết đề ra. Để đạt được mục tiêu đó thì hạ tầng du lịch Đồ Sơn cần được quan tâm đầu tư đồng bộ.

Cho rằng kinh tế đêm rất quan trọng, các hoạt động kinh tế đêm cần thực hiện theo quy định chung của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch Quốc hội đồng thời gợi ý Đồ Sơn trong tính toán phát triển cần nghiên cứu đánh giá lại về tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, doanh nghiệp du lịch, sản phẩm du lịch…, trên tinh thần coi du lịch là một ngành kinh tế, tuân theo các quy luật kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí với kiến nghị của cử tri về việc cần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ tại Đồ Sơn, xử lý các dự án treo gây lãng phí nguồn lực về đất đai trong khi như một bán đảo, không gian phát triển của Đồ Sơn không nhiều, chỉ với khoảng hơn 42 km2.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hải, phường Hải Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung thống nhất các quy định về biển đảo và ban hành quy định cho phép chỉ thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đầu tư lấn biển để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án vừa nằm cả 2 khu vực trong và ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm phải thực hiện 2 thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục giao khu vực biển.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, theo Chủ tịch Quốc hội, để hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động lấn biển, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét có quy định riêng về chế độ sử dụng đất cho hoạt động lấn biển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng có nghiên cứu tiếp tục đóng góp vào nội dung này.

Cử tri quận Đồ Sơn phản ánh nhiều cơ sở của bộ, ngành trung ương không được đầu tư, gây lãng phí, kinh doanh không hiệu quả, để hoang hóa, làm mất mỹ quan thành phố, thậm chí còn sử dụng sai mục đích. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng tinh thần của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.



Cử tri Trần Văn Hợp, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, chỉ đạo, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện việc chuyển đổi nghề khai thác, để ngư dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.



Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ý kiến của cử tri là hoàn toàn xác đáng, nội dung này liên quan đến Luật Thủy sản 2017, vấn đề hoán đổi nghề nghiệp; đồng thời nêu rõ "chúng ta phải chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo, để tháo gỡ thẻ vàng của EC; đảm bảo phát triển bền vững cho nghề cá". Chính phủ có đề án chuyển đổi khoảng 2.000 tàu cá hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng đang làm khai thác hải sản sang nghề nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nuôi trồng thủy sản, nghề cá giải trí, các nghề mà địa phương đang có định hướng phát triển hoặc tham gia hướng dẫn du lịch trong khu vực bảo tồn…



Về hỗ trợ hoán cải tàu cá, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hải Phòng quan tâm hơn. Tuy tại Đồ Sơn tỷ trọng không nhiều nhưng đây là sinh kế thiết thực của ngư dân, địa phương cần tăng cường thông tin truyền thông về chuyển đổi nghề nghiệp.



Cử tri Hoàng Đình Dũng, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Quận đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Luật Phòng cháy, chữa cháy sửa đổi với những quy định sát với thực tế, bắt kịp sự vận động và chuyển biến của xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời nhấn mạnh việc trang bị kỹ năng cho người dân là rất quan trọng, thậm chí các cấp học phải giáo dục kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Cùng với đó, trong công tác này thì trang thiết bị phải phù hợp, "hiện đại nhưng phải phù hợp", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với ý kiến cử tri cho rằng mô hình hỗ trợ, chữa cháy tại nhóm, tổ dân phố khi các lực lượng chức năng chưa có mặt kịp thời tại hiện trường - "đội phản ứng nhanh của cộng đồng" theo tinh thần tự nguyện cũng rất quan trọng; trong khi lực lượng chức năng chưa kịp đến được thì cộng đồng hỗ trợ nhau được rất nhiều, giảm thiểu thiệt hại khi không may có sự cố xảy ra.



Chủ tịch Quốc hội đồng ý với ý kiến nêu liên quan đến dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6; đồng thời cho biết công tác rà soát, nhất là đối với chung cư mini đang được thực hiện, tinh thần là bảo đảm nhu cầu thực tế của của người dân nhưng không hợp thức hóa các sai phạm, phải quy định rất chặt chẽ loại hình nhà ở này; cùng với đó là yêu cầu ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí và có những điều khoản chuyển tiếp đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp thu, trả lời các vấn đề cử tri nêu về: xử lý người tung tin thất thiệt cũng như vấn đề an toàn, an ninh thông tin mạng, xem xét nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng thanh niên xung phong, nghiên cứu, sửa đổi quy định về điều kiện để người lao động hạn chế việc thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần và để người đã thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần có thể quay trở lại tham gia bảo hiểm xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục…/.