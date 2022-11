Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Men Sam An. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Chùa Tháp tươi đẹp trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam và dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Độc lập của Campuchia và cảm kích trước tình cảm, sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Campuchia dành cho Đoàn. Vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của đất nước Campuchia nói chung cũng như của thủ đô Phnôm Pênh nói riêng, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng những thành tựu phát triển này là cơ sở vững chắc để Campuchia tiếp tục thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò cá nhân của Phó Thủ tướng Men Sam An nói riêng và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hoá, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác; đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng Men Sam An tiếp tục hỗ trợ, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia.

Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Chủ tịch Quốc hội hết sức có ý nghĩa, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 và Đại hội đồng AIPA-43. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam thời gian qua trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng Men Sam An khẳng định Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia thời gian qua, đặc biệt việc nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước của Phó Thủ tướng Men Sam An (6/2022).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có hợp tác nghị viện, hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới, đẩy mạnh giao lưu nhân dân hữu nghị bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả qua các hoạt động của hai Hội Hữu nghị và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước./.