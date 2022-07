Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack

Quang cảnh buổi tiếp đón. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tại Việt Nam lần này hết sức ý nghĩa khi hai nước vừa tổ chức Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào ngày 18/7 vừa qua. Chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Sounthone Xayachack tới Việt Nam trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được hai Chủ tịch Quốc hội hai nước ký kết tại Lào vào tháng 5/2022.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian cho cuộc tiếp, đồng thời cho biết, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội đã hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng thảo luận, thống nhất nhiều nội dung hợp tác; trao đổi với Ban Công tác đại biểu, thăm làm việc tại một số địa phương...



Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhiệt liệt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa đón nhận Huân chương Vàng quốc gia ( Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào). Điều này thể hiện sự đánh giá cao về những đóng góp to lớn của đồng chí Vương Đình Huệ trong việc vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ ấn tượng khi chứng kiến những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, xã hội. Nhấn mạnh thành tựu của Việt Nam là nguồn cổ vũ, là động lực cho nhân dân Lào trong việc tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được những mục tiêu đề ra.



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào ngày 18/7 tại Thủ đô mỗi nước đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân hai nước, được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Đặc biệt, bài diễn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là phương châm, định hướng cho hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ sự xúc động khi cảm nhận được bầu không khí hân hoan và phấn khởi của Lễ kỷ niệm, trong đó có phát biểu của đại diện cựu quân tình nguyện Việt Nam, những người từng chia ngọt sẻ bùi tại Lào trước đây, hay những chia sẻ của đại diện thế hệ trẻ mỗi nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ tin tưởng, với nền tảng vững chắc đã được lãnh tụ hai nước dày công gây dựng, vun đắp, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc sẽ tiếp tục là tài sản chung vô giá, được các thế hệ nhân dân hai nước phấn đấu hết sức mình để gìn giữ, phát huy ngày càng bền chặt.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng các đồng chí Việt Nam tiếp tục xây dựng, phát triển để mối quan hệ hai nước ngày càng phát huy hiệu quả, đạt chất lượng cao hơn. Trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, năm 2022, hai bên có nhiều hoạt động phối hợp cùng nhau, nhất là tăng cường trao đổi đoàn; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục đào tạo tiếng Lào, tiếng Việt cho cán bộ Quốc hội mỗi nước.



Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, hỗ trợ từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập ở mỗi nước đến hiện nay, nhất là khi Lào bị tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19, Việt Nam đã hỗ trợ trong phòng, chống đại dịch; trao tặng công trình Nhà Quốc hội mới của Lào.



Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã chia sẻ tình hình kinh tế, xã hội của Lào, những nỗ lực trong giải quyết những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, từng bước giải quyết khó khăn, thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng đánh giá Quốc hội Lào có những đổi mới, sáng tạo trong tổ chức những kỳ họp bất thường để có những quyết sách kịp thời, ban hành nghị quyết 5 năm, cũng như chương trình hành động quốc gia giải quyết khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự đóng góp tích cực của Quốc hội, cơ quan dân cử của Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, sự điều hành của Chính phủ, đất nước Lào chắc chắn sẽ vượt qua những khó khăn tạm thời hiện nay.



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hội đàm giữa hai Phó Chủ tịch Quốc hội đã thành công, hai bên đã nhất trí về những định hướng hợp tác thời gian tới; khẳng định Quốc hội Việt Nam trong khả năng sẽ làm hết sức mình để hợp tác với Quốc hội Lào, cùng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; xây dựng mối quan hệ Quốc hội hai nước nước tương xứng với quan hệ đặc biệt giữa hai nước, trở thành hình mẫu trong quan hệ nghị viện.

Cùng với tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân các địa phương hai nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, địa phương có quan hệ kết nghĩa. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ các cơ quan dân cử, cũng như cán bộ, chuyên viên Văn phòng Quốc hội.



Để cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác mới được ký kết vào tháng 5/2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch từng năm để thực hiện giám sát, đôn đốc các dự án hợp tác giữa các bộ ngành, Chính phủ hai nước. Trước mặt là tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước, để đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp Việt Nam - Lào.



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào, khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"./.