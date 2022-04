Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou ​

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou chụp ảnh chung. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Pany Yathotou, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Lào, người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết của nhân dân Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng đã mang đến tình cảm ấm áp trong những ngày đầu năm mới Phật lịch.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được thời gian qua, trong đó có những đóng góp rất quan trọng của Quốc hội Lào qua các thời kỳ nói chung và trong nhiệm kỳ do đồng chí Pany Yathotou làm Chủ tịch Quốc hội Lào nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước.

Phó Chủ tịch nước Lào cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp; nhấn mạnh do dịch COVID-19 nên sau hai năm mới trở lại thăm Việt Nam, đồng chí bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của Việt Nam trong điều kiện khó khăn do đại dịch. Nhấn mạnh là người bạn thân thiết, đồng chí Pany Yathotou bày tỏ niềm tự hào về những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong thực hiện các chức năng của mình, Phó Chủ tịch nước Lào tin tưởng rằng, các Chủ tịch Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Cho biết, Quốc hội Lào, Hội đồng nhân dân các tỉnh của Lào phần lớn có nhiều đại biểu mới trong nhiệm kỳ này, Phó Chủ tịch nước Lào mong hai Quốc hội hai nước, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành hai nước, nhất là các Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành có chung đường biên giới Lào-Việt Nam tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, chức năng giám sát...

Cùng với đó hai Quốc hội hai nước tiếp tục giám sát trong quá trình triển khai các dự án hợp tác mà hai Chính phủ đang triển khai, đảm bảo các dự án thực hiện đúng tiến độ. Đại biểu Quốc hội hai nước, trong đó có các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục thắt chặt hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm trong bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu về việc thiết lập cơ chế hợp tác giữa ba cơ quan Quốc hội Lào-Campuchia-Việt Nam nhằm trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn một cách kịp thời và ngày càng hiệu quả hơn.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Phó Chủ tịch nước diễn ra sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng xem xét và tháo gỡ những vướng mắc về thể chế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên hợp tác hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào, cũng như đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường đào tạo sinh viên Lào cũng như trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa cán bộ các cơ quan hữu quan hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou nhất trí về việc hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam Lào; qua đó giúp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, nhất là cho thế hệ trẻ hai nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào, qua đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khoẻ tới Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và các đồng chí Lãnh đạo khác của Lào./.